Hayden Christensen était-il vraiment aussi mauvais qu’Anakin dans les préquelles de Star Wars ?

Je vais le dire : j’aime les préquelles de Star Wars.

Certes, mon opinion est sûrement faussée par ma proximité d’âge avec les aventures remplies de CGI de George Lucas et oui, les films originaux guidés par Lucas, Kershner et Marquand sont des exploits objectivement supérieurs du cinéma. Mais cela ne rend pas les entrées de la franchise au tournant du millénaire moins agréables.

La revanche des Sith est, évidemment, le meilleur des trois, bien que l’Attaque des clones possède également de très bons décors – Geonosis! Kamino ! – qui gardent une longueur d’avance sur la menace fantôme en ce qui concerne mes meilleurs souvenirs de la franchise emblématique.

Mais les deux derniers films restent dans l’esprit pour une autre raison – une raison de curling, de port de tresse et de haine du sable du nom d’Anakin Skywalker, joué par Hayden Christensen.

À la lumière de son rôle à venir dans la série Obi-Wan Kenobi désormais entièrement tournée sur Disney Plus, nous posons la question : Hayden Christensen était-il vraiment aussi mauvais qu’Anakin ?

L’élu

Pour commencer, il convient d’attirer l’attention sur la carrière de Christensen avant son apparition dans L’Attaque des clones.

L’acteur né à Vancouver a fait ses débuts à seulement 12 ans dans une série télévisée canadienne, Family Passions, qui a conduit à des rôles mineurs dans des films à la fin des années 90, le plus notable étant The Virgin Suicides de Sofia Coppola.

Le rôle marquant de Christensen est venu en 2000, lorsqu’il a joué dans l’émission Fox Higher Ground en tant qu’adolescent qui se tourne vers la drogue après avoir été agressé sexuellement par sa belle-mère. L’année suivante, il apparaîtra à nouveau comme un adolescent incompris (vous voyez le schéma ?) dans Life as a House d’Irvin Winkler, ce qui lui vaut des nominations aux Golden Globes et aux SAG Awards.

Hayden Christensen a remporté une nomination aux Golden Globes pour sa performance dans Life as a House (Crédit image: New Line Cinema)

Avant la sortie de ce dernier, il a été annoncé que Christensen jouerait le rôle d’Anakin Skywalker adulte dans les épisodes 2 et 3 de Star Wars, à la suite d’un processus d’audition qui a vu le directeur de casting Robin Gurland passer au crible plus de 1 500 candidats.

Selon un profil de 2002 sur Gurland, elle a dit du jeune acteur de l’époque : “Quand Hayden est venu pour sa première réunion, j’ai ouvert la porte, et je suis soudain devenu rouge, parce que je savais. Je l’ai assis et j’ai regardé lui à travers la caméra, et tout d’un coup, j’ai eu la chair de poule.

“Pour Anakin, le rôle est tellement inné que l’acteur doit s’y connecter”, a déclaré Gurland, “mais à la fin de [the interview], je savais juste qu’Anakin avait franchi la porte.

Tout dans les yeux

En toute honnêteté, la sélection de Christensen parmi 1 499 autres Anakin’s potentiels a peu d’incidence sur le fait qu’il s’est avéré être un interprète talentueux lors de cet appel de casting.

Le rôle du malheureux Jedi – que Lucas le veuille ou non – était intrinsèquement physique. Le réalisateur lui-même aurait approuvé le casting de Christensen parce qu’il « avait besoin d’un acteur qui [had] cette présence du côté obscur. Selon toute vraisemblance, le jeune Canadien avait probablement les bons yeux maussades pour le travail.

Hayden Christensen dans les coulisses de Star Wars : L’Attaque des Clones (Crédit image : Lucasfilm)

Mais indépendamment de sa livraison de ligne guindée maintenant très décriée et de la plainte générale du personnage dans les épisodes 2 et 3 (bien que dans le premier, en particulier), il y a encore quelque chose à dire sur la physicalité de Christensen, qui contribue à la vengeance des Sith. moments forts.

Par exemple, lorsqu’Anakin revoit Padmé pour la première fois après s’être écrasé sur Coruscant, les manières sur le visage de Christensen trahissent l’excitation, l’anxiété et la peur de son personnage en entendant la nouvelle de la grossesse de sa femme d’une manière véritablement convaincante – avant d’être entièrement minées par le film. un dialogue horrible, c’est-à-dire.

Il en va de même pour l’arrivée de Padmé sur Mustafar avec Obi-Wan, lorsque le langage corporel de Christensen brosse un tableau beaucoup plus percutant de la confusion, de la colère et de la perte de contrôle d’Anakin que n’importe quelle ligne ringard qu’il est ensuite contraint de prononcer.

Anakin est un garçon perdu, un prodige naïf exploité par un pouvoir qu’il ne comprend pas entièrement, et toute la séquence de Mustafar – jusqu’à ce qu’Obi-Wan prenne les devants – est la meilleure vitrine de la capacité de Christensen à le représenter comme tel. Bien sûr, ses yeux maussades aident beaucoup à cet égard, mais Christensen n’obtient pas le crédit qu’il mérite d’être un interprète émotionnel vraiment impressionnant.

Hayden Christensen dans Star Wars : La Revanche des Sith (Crédit image : Lucasfilm)

Ce n’est que lorsqu’Anakin ouvre la bouche que les choses prennent une tournure digne d’un mème – et ce n’est pas vraiment la faute de Christensen.

Ah, Georges…

Ne tournons pas autour du pot : la direction des préquelles de George Lucas n’est pas géniale. Il y avait beaucoup trop de plans longs, des décisions de montage de post-production carrément terribles et une dépendance excessive évidente à CGI.

La légende hollywoodienne est sans aucun doute un grand homme d’idées, responsable de la création de l’univers fictif le plus réussi de l’histoire du cinéma et d’un film phénoménal dans Un nouvel espoir, mais une grande partie de ce que nous aimons dans Star Wars vient de ses collaborateurs. L’Empire contre-attaque – le clou de la trilogie originale – a été réalisé par quelqu’un d’autre.

Les plus grands crimes perpétrés contre les films précédents, cependant, étaient leurs scripts. Aucun acteur impliqué dans l’un des trois épisodes n’a échappé à être goudronné par le dialogue digne de Lucas, mais Hayden Christensen a été la plus grande victime de tous, soumis à des lignes désormais tristement célèbres comme “Je n’aime pas le sable”, “Don’ ne me fais pas te tuer” et “Non… non, c’est parce que je suis tellement amoureux de toi.”

Je vous l’ai dit : comment Christensen était-il censé livrer ces lignes avec une quelconque conviction ?

Dans le feu de l’action, en proie à une rage extrême, quelqu’un dirait-il vraiment : “Eh bien, de mon point de vue, les Jedi sont diaboliques !” Qu’est-ce que c’est, un débat ? Daniel-Day Lewis n’améliore pas ce son, je peux vous le dire. Honnêtement, Christensen aurait été mieux servi en criant « AAAAAR » à Obi-Wan – cela lui aurait épargné des années de chaleur sur Internet.

Les répliques d’Ewan McGregor n’étaient pas bien meilleures, mais être l’acteur le plus établi à l’époque signifiait que moins de critiques lui étaient adressées. Pensez-y : plutôt que de condamner sa performance au plus profond de l’enfer hollywoodien, les citations de McGregor se sont plutôt intégrées au lexique de la culture pop – « J’ai les hauteurs », « Bonjour là-bas ! » etc. Pourquoi?

Christensen était le gars de la chute pour tout ce qui était mauvais dans les préquelles. Après La vengeance des Sith, il a continué à jouer dans une poignée de films parfaitement acceptables, mais n’a jamais décroché un autre rôle principal à gros budget comme Anakin.

C’est un destin qui est également arrivé à son prédécesseur, le jeune Anakin joué par Jake Lloyd, et dans une moindre mesure à de nombreuses autres stars de Star Wars. Alors que Harrison Ford est devenu une icône, combien d’autres films pouvez-vous nommer avec Mark “Luke Skywalker” Hamill dans un rôle principal ? Ou Carrie « Princesse Leia » Fisher ?

Comme Christensen, Jake Lloyd a rarement joué à nouveau après avoir joué Anakin. (Crédit image : Lucasfilm)

Personnellement, j’aimerais voir Hayden Christensen profiter d’une renaissance de carrière, émergeant des cendres d’une franchise très dénigrée en gravissant les échelons indépendants et en rappelant à l’industrie pourquoi il a choisi la profession en premier lieu. Enfer, Matthew McConaughey a défié la fin d’une carrière de comédie romantique flétrie en surgissant et en remportant un Oscar.

Je pense que Christensen a le courage de s’en tenir aux opposants. Parce que peut-être – juste peut-être – il n’est pas aussi mauvais acteur que tout le monde le prétend.