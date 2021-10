Hayden Christensen reviendra à nouveau dans Star Wars pour l’émission télévisée Ahsoka

C’est une bonne journée pour être un fan de Star Wars. Hayden Christensen reviendra dans l’univers de Star Wars en direct pour la prochaine série Disney + Ahsoka, selon The Hollywood Reporter. On ne sait pas exactement ce que le retour de Christensen entraînera, et si ce sera ou non exclusivement en tant qu’Anakin Skywalker ou en tant que Dark Vador ou un mélange des deux.

Plus tôt cette année, il a été annoncé que Christensen reviendrait en tant qu’Anakin pour la prochaine émission télévisée Obi-Wan Kenobi.

Ces deux retours marquent la première incursion de Christensen dans l’univers de Star Wars depuis son tour dans les films précédents. Malgré cela, cependant, le personnage d’Anakin a été très occupé dans l’univers animé de Star Wars où Ahsoka elle-même a d’abord atteint une base de fans massive. Dans les émissions animées, Anakin a le plus souvent été exprimé par Matt Lanter. Dans The Clone Wars, Anakin est devenu le maître d’Ahsoka, la formant comme sa Padawan.

Ahsoka, la série, comme The Mandalorian, se déroule cinq ans après Le retour du Jedi, où Vader a été tué, il est donc probable que le rôle de Christensen sera en grande partie un retour en arrière du passé d’Ahsoka. Alternativement, il pourrait également faire connaître sa présence sous le nom de Force Ghost – nous n’avons tout simplement pas encore assez d’informations pour le dire d’une manière ou d’une autre. Tous les autres détails du spectacle sont gardés secrets.

La production n’a pas encore commencé sur Ahsoka, mais les travaux devraient commencer au début de 2022.