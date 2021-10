Hayden Christensen sera Dark Vador dans la série d’Ahsoka Tano – The Chihuahua News – Entre les lignes

Le maître et l’apprenti se retrouveront dans un prochain titre Disney Plus. Selon une exclusivité du Hollywood Reporter, plusieurs sources affirment que Hayden Christensen a rejoint le casting d’Ahsoka, une série en direct sur le guerrier Jedi du même nom. Comme vous pouvez l’imaginer, l’acteur canadien sera de retour dans le rôle d’Anakin Skywalker / Dark Vador, un personnage qu’il a interprété dans la trilogie préquelle de Star Wars.

Les détails sur Ahsoka restent dans l’ombre. En décembre 2020, Disney avait seulement signalé que la série était en développement grâce aux mêmes personnes en charge de The Mandalorian (producteurs Jon Favreau et Dave Filoni). Il a également été révélé que Rosario Dawson porterait les chaussures du personnage principal. Rappelons que la même actrice a donné vie à Ahsoka Tano dans la deuxième saison de The Mandalorian et sa performance lui a valu les éloges du public.

Comme on ne connaît pas l’intrigue du futur programme, on ne peut qu’imaginer quel poids aura le personnage d’Hayden Christensen. Il n’est pas non plus facile de deviner comment il apparaîtra dans le script. En fin de compte, Lucasfilm a affirmé qu’Ahsoka ferait partie du même ensemble d’histoires interconnectées qui incluent The Mandalorian et le prochain The Book of Boba Fett. De cette façon, les trois titres coïncident en ce sens – dans la ligne chronologique de l’univers de Star Wars – ils se situent immédiatement après Le Retour du Jedi, un film où Dark Vador perd la vie après s’être rebellé contre l’Empereur.

Cela dit, une possibilité est que Hayden Christensen ne participe à la série Ahsoka qu’à travers des flashbacks. Si tel est le cas, de tels aperçus dans le passé pourraient même remonter à l’époque de la République, avant qu’Anakin Skywalker ne décide de passer du côté obscur. D’un autre côté, il est également possible que l’ancien maître d’Ahsoka Tano lui apparaisse comme un fantôme de la Force. Quelle option préférez-vous ? Ou ont-ils une autre théorie?

Selon The Hollywood Reporter, le tournage d’Ahsoka commencera début 2022.

Mais ne nous précipitons pas ! Avant de retrouver son ancien apprenti, Anakin Skywalker – ou plutôt Dark Vador – a un rendez-vous en attente avec son ancien maître. Le retour de Hayden Christensen dans la franchise de plusieurs millions de dollars comprend également la série Obi-Wan Kenobi, où l’acteur canadien partagera à nouveau les crédits avec Ewan McGregor.

Ce prochain spectacle de Disney Plus a terminé le tournage le mois dernier. Il est prévu de faire sa première sur le streaming de la souris l’année prochaine. Il dirige Deborah Chow et son casting est complété par Joel Edgerton et Bonnie Piesse, dans le rôle d’Owen et Beru Lars, les oncles de Luke Skywalker.

Obi-Wan Kenobi se déroule dix ans après les événements de La Revanche des Sith.

