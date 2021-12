Hayden devient la première femme noire à remporter le titre national de plongeon

Kristen Hayden est devenue la première femme noire à remporter un titre national senior américain lorsqu’elle s’est associée à Quinn Henninger pour une victoire au 3 mètres synchronisé mixte lundi aux championnats nationaux d’hiver de plongeon des États-Unis.

Hayden, un récent transfert à l’Université de l’Indiana, et la première année Henninger ont pris les devants lors de leur troisième plongeon de la compétition. Leurs deux plongées suivantes ont obtenu principalement 7,0 et 7,5 pour un score total de 286,86 points, trois points d’avance sur Carson Tyler et Anne Fowler.

C’était la première compétition synchro ensemble pour Henninger et Hayden.

Kristen Hayden participe à la finale du tremplin de 3 mètres féminin lors des essais olympiques américains 2021 – Plongeon – Jour 7 au Indiana University Natatorium le 12 juin 2021 à Indianapolis, Indiana. (Photo de Dylan Buell/.)



Hayden a rejoint Mike Wright comme les seuls plongeurs noirs à remporter des titres nationaux américains. Wright a gagné au tremplin de 1 mètre en 2012.

« Je ne pense pas que les mots puissent même décrire le sentiment », a déclaré Hayden. « Vous lisez sur des gens comme ça, vous regardez Serena Williams, Simone Biles, Simone Manuel, mais quand c’est toi-même, c’est dingue. Je pense que toute la communauté de la plongée va dans la bonne direction et je veux juste être un bon exemple pour les jeunes Noirs américains ou toute minorité vraiment pour la plongée aux États-Unis.

INDIANAPOLIS, INDIANA – 12 JUIN: Kristen Hayden se prépare pour un plongeon lors de la finale du tremplin féminin de 3 mètres lors des essais olympiques américains 2021 – Plongeon – Jour 7 à l’Indiana University Natatorium le 12 juin 2021 à Indianapolis, Indiana. (Photo de Dylan Buell/.)



Hayden est le premier plongeur noir américain à remporter une candidature aux championnats du monde en mai au Japon. Elle était membre de l’équipe aux championnats du monde juniors de 2016.

Elle est membre fondatrice du Conseil pour la diversité, l’équité et l’inclusion de USA Diving. Le plongeur de 23 ans originaire de Hillsborough, New Jersey, a commencé le sport à l’âge de 10 ans.

Hayden participera également au 3 mètres synchro avec son partenaire Margo O’Meara, ainsi que les épreuves individuelles de 1 mètre et 3 mètres.

Êtes-vous abonné aux podcasts du Grio « Dear Culture » ​​ou « Acting Up ? » Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio.com dès aujourd’hui !