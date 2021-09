OMG! Hayden Panettiere a pardonné à Brian Hickerson ? L’actrice de “Heroes” a passé plus de temps avec son ex violent et semble lui avoir pardonné.

L’actrice de Nashville Hayden Panettiere et son ex-petit ami Brian Hickerson ont été photographiés mercredi, arrivant séparément au même endroit, le couple partant ensuite séparément, à quelques minutes d’intervalle.

Selon Pagesix, qui possède les photos et la vidéo, Hayden Panettiere a quitté la scène avec son amie Caroline D’Amore « quelques minutes avant » Hickerson. Le gars va toujours dire aux paparazzis que lui et Hayden ne sont pas revenus, “absolument pas”, mais qu’ils “ont des amis communs”.

WTF ? Vraiment? A quoi pense-t-elle ? Quel changement? Qu’est-ce qui ne recommencera pas ? Mon Dieu…

C’est la deuxième fois que Hayden et Hickerson, 32 ans, sont vus ensemble depuis qu’il est sorti de prison pour l’avoir battue. En juillet, ils ont été photographiés ensemble dans un restaurant de West Hollywood, mais, bien sûr, Hickerson a déclaré à la presse qu'”ils ne s’étaient pas remis ensemble”. Qu’ils travaillaient sur leur relation d’amitié.

Brian Hickerson a été condamné en avril à 45 jours de prison pour avoir agressé sa femme ou sa petite amie. Il a également été condamné à purger 4 ans de probation, à assister à 52 cours de violence domestique et à payer une amende de 500 $.

Cette condamnation de Hickerson est intervenue après l’arrestation de l’homme en juillet 2020, pour avoir prétendument battu Hayden à plusieurs reprises entre mai 2019 et janvier 2020, ce dont il avait initialement plaidé non coupable.

Bien que Hayden ait d’abord gardé le silence sur les allégations d’abus, elle en a parlé plus tard dans une publication Instagram, disant qu’elle espérait que son histoire encouragerait d’autres personnes dans des relations abusives à demander l’aide dont elles ont besoin et qu’elles méritent.

«Je suis prêt à faire ma part et à faire en sorte que cet homme ne fasse plus jamais de mal à personne. Je suis reconnaissant pour mon système de soutien, qui m’a aidé à trouver le courage de retrouver ma vie et ma voix. »

Mais il semble qu’il ait oublié tout ce qu’il a dit. OMG!

Brian Hickerson avait déjà été arrêté pour une bagarre domestique le jour de la Saint-Valentin 2020 et pour violence domestique en mai 2019. Hayden Panettiere était impliqué dans tous ces cas.

Peu importe! Hayden Panettiere a pardonné à Brian Hickerson ? Vraisemblablement. En d’autres occasions, il est revenu avec lui.

