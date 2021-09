Hayden Panettiere fait la fête avec son ex-petit ami Brian Hickerson plus d’un an après des allégations d’abus contre lui

in

Hayden Panettiere a été aperçue en train de faire la fête avec son ex-petit ami Brian Hickerson plus d’un an après son arrestation pour avoir abusé de l’actrice.

Panettiere, 32 ans, et Hickerson, 32 ans, sont arrivés séparément, et l’ancienne star de Disney Channel est partie avec Caroline D’Amore avant son ex.

Hickerson a été arrêté en 2020 pour avoir agressé Panettiere lors d’incidents distincts entre mai 2019 et janvier 2020. Il a ensuite été condamné à 45 jours de prison dans le comté après avoir plaidé sans conteste deux chefs d’accusation de blessure d’un conjoint ou d’une petite amie.

Panettiere a publiquement abordé les abus allégués à l’époque.

“Je dévoile la vérité sur ce qui m’est arrivé dans l’espoir que mon histoire permettra aux autres dans des relations abusives d’obtenir l’aide dont ils ont besoin et qu’ils méritent”, avait-elle déclaré sur Instagram à l’époque.

HAYDEN PANETTIERE TRAITE AVEC L’EX BRIAN HICKERSON APRÈS SON SÉJOUR EN PRISON

Hayden Panettiere fait la fête toute la nuit avec l’ex prétendument abusif Brian Hickerson. L’ancien couple est arrivé séparément et Panettiere est parti avec Caroline D’Amore quelques minutes avant Hickerson. Le couple a recommencé à se revoir quelques semaines seulement après la libération de l’homme de 32 ans après avoir purgé 13 jours derrière les barreaux pour avoir prétendument frappé Panettiere au visage lors d’une violente dispute en 2020. (HEDO / BACKGRID)

Le couple a fait la une des journaux récemment après avoir été vu ensemble. (HEDO / BACKGRID)

L’ancien couple a récemment été aperçu ensemble. Ils auraient “travaillé” sur leur amitié depuis que Hickerson a passé 13 jours derrière les barreaux.

“Pour clarifier, j’appréciais un Miller ‘Latte’ [slang for Miller Lite], et Hayden ne buvait pas”, a déclaré Hickerson à E! News en juillet.

“Nous sommes allés dans un nouveau restaurant basé au Texas, et étant un gars du Sud, je suis un grand fan de musique country. Alors oui, il y avait de la danse en ligne. Hayden et moi ne sommes pas de nouveau ensemble mais travaillons sur une amitié.”

Il a poursuivi: “Nous avons une longue histoire ensemble, et la première étape de mon rétablissement en tant qu’agresseur est de faire amende honorable. C’est exactement ce que Hayden a eu la gentillesse de me permettre de faire.”