Hayden Panettiere garde sa fille Kaya près de son cœur dans un nouveau selfie

Peu importe où la vie la mène, Hayden panettiere a trouvé un moyen de s’assurer que sa fille n’est jamais trop loin.

L’actrice s’est rendue sur Instagram le dimanche 28 novembre avec un selfie d’elle et de son jeune frère, acteur et artiste de 27 ans. Jansen Panettiere, à Tahiti. « Le temps des frères et sœurs au marché amaaaaazing de #Tahiti », a-t-elle légendé la photo du frère et de la sœur. « #OceanDiaries @jrpanettiere. »

Alors que leurs visages étaient pour la plupart cachés derrière des masques au milieu de la pandémie de coronavirus, il était difficile de ne pas remarquer l’accessoire de Hayden: un collier en or qui expliquait Kaya, le nom de sa fille de 6 ans avec ex Wladimir Klitschko. Bien que Hayden ne publie pas souvent sur son enfant unique, elle a partagé une mise à jour avec les fans en décembre 2020 en l’honneur du 6e anniversaire du jeune.

« Il y a 6 ans aujourd’hui, j’ai rencontré la créature la plus étonnante (plus si petite) », a déclaré l’ancien de Nashville en légende d’un article à l’époque. « Je n’arrive pas à croire que ma petite fille devient si grande ! Merci pour le beau gâteau Yana ! #HappyBirthdayKaya #blessed @klitschko. »