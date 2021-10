Hayden Panettiere marque son retour sur les réseaux sociaux avec un nouveau style « frais »

Hayden Panettiere est de retour sur Instagram ! Après sa dernière publication sur la plate-forme de médias sociaux il y a six mois, l’actrice de 32 ans a montré une nouvelle coiffure “fraîche” à ses fans enthousiastes. Partageant une photo avec des mèches sensiblement plus courtes et des franges audacieuses après un rendez-vous au Pink Cheeks Salon, Panettiere a chanté les louanges du salon dans la légende.

“Mon endroit préféré depuis que je suis adolescente ! Cindy est la propriétaire et ma fille préférée !” elle a écrit. “Ses filles et Cindy elle-même me font toujours me sentir fraîche, nouvelle et belle à chaque fois que je les vois ! Elles sont mon arme secrète.” Les abonnés de Panettiere étaient ravis de la revoir sur les réseaux sociaux, avec un commentaire : “Bienvenue sur Instagram… tu nous as manqué !” Un autre a plaisanté: “Elle s’est souvenue du mot de passe!”

La dernière année de Panettiere a été tumultueuse. L’actrice de Heroes a parlé de sa relation prétendument abusive avec son ex-petit ami Brian Hickerson en juillet 2020 après que Hickerson a été arrêté pour plusieurs délits, dont quatre accusations de blessures corporelles sur un conjoint / cohabitant, deux accusations de voies de fait et une d’intimidation d’un témoin, identifié comme Panettiere. Dans une déclaration à PEOPLE à l’époque, la star a déclaré qu’elle voulait révéler la vérité “avec l’espoir que mon histoire permettra aux autres dans des relations abusives d’obtenir l’aide dont ils ont besoin et qu’ils méritent”.

Elle a poursuivi: “Je suis prête à faire ma part pour que cet homme ne fasse plus jamais de mal à personne. Je suis reconnaissante pour mon système de soutien, qui m’a aidé à trouver le courage de retrouver ma voix et ma vie.” Hickerson a purgé 13 jours de prison pour les charges retenues contre lui, mais a été repéré avec Panettiere en juillet après avoir été libéré. À l’époque, Hickerson avait dit à E! News que lui et son ex “travaillaient sur une amitié”, mais qu’ils n’étaient pas de nouveau ensemble.

“Pour clarifier, j’appréciais un Miller ‘Latte’ [slang for Miller Lite], et Hayden ne buvait pas”, a-t-il déclaré. “Nous sommes allés dans un nouveau restaurant basé au Texas, et étant un gars du Sud, je suis un grand fan de musique country. Alors oui, il y avait de la danse en ligne impliquée. Hayden et moi ne sommes pas de nouveau ensemble mais travaillons sur une amitié. » Il a poursuivi : « Nous avons une longue histoire ensemble, et la première étape de mon rétablissement en tant qu’agresseur est de faire amende honorable. C’est exactement ce que Hayden a eu la gentillesse de me permettre de faire.”