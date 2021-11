Avec sa toute nouvelle star sur le Hollywood Walk of Fame, Salma Hayek affirme avoir guéri un moment terrifiant qu’elle a vécu il y a de nombreuses années sur le célèbre boulevard de Los Angeles.

L’actrice mexicaine de 55 ans, dont les génériques incluent « From Dusk Till Dawn », « Il était une fois au Mexique » et « Frida », a raconté vendredi à sa star qu’avant de devenir célèbre, alors qu’il essayait encore de faire son chemin dans l’industrie cinématographique, marchait sur Hollywood Boulevard avec deux amis venus du Mexique quand un homme dans la rue qui n’a pas répondu à un compliment a été offensé et a commencé à les poursuivre avec un couteau.

J’ai couru aussi vite que j’ai pu », a-t-il déclaré. « Personne ne nous a aidés. »

Après un certain temps, elle a dit qu’ils étaient entrés dans un magasin où elle avait fini par se débattre avec l’homme, jusqu’à ce que quelques personnes le désarment et l’aident, elle et ses amis.

Chaque fois que je pense à Hollywood Boulevard, c’est ce dont je me souviens. Et la vérité, c’est que quand je suis rentré chez moi ce soir-là, j’ai dit : « Qu’est-ce que je fais ici ? Personne ne m’aime. Ils m’ont presque tué aujourd’hui.

Il s’est également rappelé une fois qu’il était allé au cinéma et que la personne derrière lui avait donné un coup de pied dans son siège et lui avait dit : « Mexicain, ne vous asseyez pas devant moi, retournez dans votre pays ». Et une autre dans laquelle elle faisait la queue pour acheter du café et une personne l’a tirée par le bras, l’a sortie de la queue et lui a dit qu’elle ne se tiendrait pas derrière une femme mexicaine.

Il se souvient que dans les studios de cinéma, on lui avait même dit : « Pourquoi ne retournes-tu pas au Mexique pour faire des feuilletons ? Vous n’obtiendrez jamais de travail ici. »

Mais je suis resté », a-t-il déclaré, recevant les applaudissements du public. « Je suis resté et je veux dire à tout le monde ici, à tous mes chers fans, si vous vous demandez ce qui m’a donné le courage de rester, c’était vous. Parce que même s’ils ne me connaissaient pas ici à Hollywood, tous les Latinos des États-Unis savaient qui j’étais, ils comprenaient que je venais avec des rêves, comme eux. Je les ai vus partout et ils m’ont reconnu, et ces fans sont avec moi depuis 37 ans. Dans les moments difficiles, ils m’ont donné le courage ».

Hayek, vêtue d’une élégante robe noire à broderies argentées et d’une jupe bouffante, était accompagnée de son mari, François-Henri Pinault, et de leur fille, Valentina Paloma Pinault.

Avant de poser en souriant avec sa star, il a dit aux personnes présentes : « Trouvez ce que vous aimez… Je suis resté par amour du cinéma. »

La star de Hayek reconnaît une longue carrière avec des titres tels que « Spy Kids », « Hitman’s Wife’s Bodyguard », « Eternals » de Marvel et la série télévisée « 30 Rock ».

La réalisatrice de « Eternals » Chloe Zhao et l’acteur Adam Sandler, avec qui l’actrice a travaillé sur « Grown Ups » 1 et 2, ont prononcé des discours en son honneur.

Le pouvoir des femmes dans de nombreuses cultures est associé à la lune, je pense donc qu’il est naturel que Salma Hayek reçoive son étoile la nuit de l’éclipse lunaire la plus longue et la plus puissante en 580 ans », a déclaré Zhao. « Je suis tellement reconnaissante que Salma ait accepté de jouer Ajak dans ‘Eternals’. Ajak est un leader, une mère et un guérisseur ; Salma n’est pas seulement une actrice incroyable, elle assume également ces rôles dans la vraie vie. »

Elle a mentionné comme exemple une longue nuit de tournage au cours de laquelle l’actrice l’a convaincue de faire une pause et lui a fait écouter de la musique avec sa tête sur ses genoux, et comment, lorsqu’elle a fait des erreurs ou fait face à des critiques, elle lui a appris des techniques pour faire face à douleur.

Salma est une femme d’un talent, d’une profondeur et d’une compassion incroyables », a-t-il ajouté. « C’est une femme si courageuse qu’elle a tracé son propre chemin sans jamais se laisser étiqueter par qui que ce soit. »

Sandler, pour sa part, a prononcé un discours plein de blagues et plus d’une grossièreté, mais plus sérieusement, il a dit qu’il était honoré d’être là pour « soutenir l’une des meilleures actrices de notre génération ».

Hayek les a remerciés de lui avoir ouvert de nouvelles portes dans les films de super-héros et de comédie, respectivement.

Cette année seulement, l’actrice mexicaine a sorti trois films : « Bliss » (« Dicha ») avec Owen Wilson, ainsi que « Eternals » et « Hitman’s Wife’s Bodyguard ». La semaine prochaine, il apparaîtra également sur « House of Gucci » (« Gucci House »), avec Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons et Al Pacino.

Source : Excelsior