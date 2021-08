Hayes, courageux dès le premier jour

23/08/2021 à 21:16 CEST

Une semaine après son retour au travail, Jasikevicius vous avez déjà tout le personnel Dans une pré-saison qui entamera aujourd’hui sa deuxième phase avec un voyage en terres andorranes pour faire face à un séjour à Encamp qui durera jusqu’au 31 août.

Le grand protagoniste de ce lundi était Nigel Hayes. Après son arrivée à Barcelone dimanche et sa participation à la séance de l’après-midi, l’attaquant américain a subi hier un examen médical et a rencontré ses nouveaux coéquipiers.

Les trois joueurs autorisés par le club à manquer la première semaine de pré-saison ont également réussi les tests. Il s’agit de l’Américain Cory Higgins (pour une question personnelle) et des Olympiens Àlex Abrines et un Nico Laprovittola qui arrive du Real Madrid pour prendre en charge la gestion de l’équipe avec Nick Calathes et l’autre signature, Rokas Jokubaitis.

Abrines est déjà de retour après les Jeux

En attendant que Pau Gasol annonce définitivement s’il continue une saison de plus ou s’il met un terme à une course historique, l’équipe est déjà au complet avec le Turc Sertac Sanli comme troisième nouveau visage de la saison.

Hayes a réalisé à un niveau remarquable les deux derniers cours à Zalgiris, joué sous Saras en 2019-20 et dans le passé, il partageait une loge avec Jokubaitis. “Je débarque dans le meilleur club du monde, celui qui a le plus de prestige et je veux en faire partie et aider”, a déclaré le joueur de 26 ans originaire de Detroit.

« Je n’ai échangé que quelques mots avec mes coéquipiers mais la saison est longue et nous aurons sûrement le temps de le faire. J’ai beaucoup de qualités uniques que peu de joueurs ont en Euroligue. Je peux jouer dans diverses positions et tirer à un niveau élevé& rdquor;, a souligné un Hayes ne manquant pas d’assurance à en juger par ses déclarations.

Nigel Hayes a mis les pieds aux Palau en tant que joueur du Barça pour la première fois

Il y avait aussi une attente avant la La “première” de Laprovittola en tant que joueur du Barça dans un été où Adam Hanga et un Thomas Heurtel qui a fait un « pont » à l’ASVEL ont fait le chemin inverse. « Jouer pour le Barça est une étape importante dans ma carrière. J’arrive dans un club qui va se battre pour tout et c’est quelque chose que j’ai toujours poursuivi & rdquor;, a indiqué l’Argentin.

« Tout le monde me connaît et ils savent déjà quelle est ma force… Il sera important de s’entendre avec Nick (Calathes) et Rokas (Jokubaitis) pour faire fonctionner l’équipe et que les coéquipiers se sentent à l’aise avec nous& rdquor;, a ajouté l’ancien joueur du Real Madrid lors des deux dernières saisons.

Laprovittola, une signature de garanties pour la position de base

En plus des 13 joueurs de l’équipe première avec l’équipe de jeunes Sergi Martínez comme un de plus à part entière, Saras prendra Encamp à plusieurs filiales et juniors Ces jours-ci, sept au total ont participé à l’entraînement : ce sont les gardiens ‘Juani’ Marcos (21 ans), Agustín Ubal (18) et Rafa Villar (17), les outsiders Michael Caicedo (18) et Gael Bonilla (18) , et les intérieurs Ibou Badji (19) et James Nnaji (17).