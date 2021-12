Hayes s’entraîne déjà avec le Barça au Palau !

26/12/2021 à 19:53 CET

A une période très difficile de la saison en raison du fléau de blessures qui sévit dans le vestiaire du Barça et qui ont été aggravées par l’annonce du positif de Pierre Oriola le soir de Noël, ce dimanche au moins Sarunas Jasikevicius a reçu d’excellentes nouvelles.

Et est-ce L’Américain Nigel Hayes a repris l’entraînement avec l’équipe après son retour précisément le 24 décembre à Barcelone après avoir terminé une lourde quarantaine dans une chambre d’hôtel athénienne.

L’ancien joueur de Zalgiris testé positif le 16 décembre quelques heures auparavant, l’équipe du Barça s’était imposée dans un match très difficile sur le court du Panathinaikos par 82-85 et qu’il a dû suivre à la télévision depuis l’hôtel.

Hayes était toute joie ce dimanche au Palau

Avec l’aggravation que Hayes que 16-D a eu 27 ans, l’équipe et le staff technique ont décidé de lui chanter « joyeux anniversaire » à l’hôtel dans une « bonne ambiance » qui débordait de toutes parts. C’est sans aucun doute l’une des clés de ce Barça.

Hayes n’a pas cessé de travailler dans la chambre d’hôtel à Athènes Et, bien qu’il manque de mobilité puisqu’il aura besoin de quelques jours, la vérité est qu’il a été assez en forme et désireux d’aider l’équipe, il pourrait donc même revenir ce mardi.

Pour sa part, Pierre Oriola restera confiné 10 jours après son renvoi positif et il ne sera pas mardi aux Palau contre MoraBanc Andorre ni jeudi au tribunal Bitci Baskonia en Euroligue. Et il purgerait la quarantaine le 2 janvier, donc il ne pourra certainement pas non plus être ce soir-là dans la ligue classique.

Oriola ne jouera plus cette année à cause du covid

Les autres victimes

Quant au reste des blessés, Sergi Martínez a subi une grave entorse à la cheville droite 14 décembre au premier quart après avoir marqué deux triplés sur le court Red Star et il évolue très bien. A tel point qu’il devrait être le 2 janvier contre le Real Madrid et ce n’est pas exclu pour jeudi à la Buesa Arena.

Pour sa part Nick Calathes a commencé à travailler sur la piste après la fracture proximale du péroné gauche qu’il a subie le 18 novembre aux Palaos face au CSKA Moscou et devrait revenir aux alentours de la Fête des Rois.

Calathes, contre le CSKA avant de se blesser

Cory Higgins souffre de fortes douleurs au bas du dos depuis qu’il a raté le match du 7 novembre sur la piste d’Obradoiro et les nouvelles sont très positives. Le traitement conservateur fonctionne et il pourrait être de retour dans le groupe dès la deuxième semaine de janvier.

Finalement, Àlex Abrines a été opéré le 16 septembre pour une blessure fémoro-patellaire au genou gauche Et, si tout suit son cours, il est prévu fin janvier ou début février, même si dans votre cas le processus prendra du temps après au moins quatre mois hors des pistes.

Toutes ces victimes ont motivé le signature de principe jusqu’à fin février de l’américain Dante Exum, qui continue d’afficher une tendance à la hausse avec son match remarquable contre UNICS Kazan comme principal exposant.