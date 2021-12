Hayet Abidal témoigne en tant que témoin

22/12/2021 à 20:18 CET

Un mois et demi après l’attaque de Kheira Hamraoui par des hommes masqués, Hayet Abidal déposé en tant que témoin. L’épouse morte d’Eric Abidal a donné sa version des événements du 4 novembre à la Police Judiciaire de Versailles. Hayet en a profité pour souhaiter un joyeux Noël à ses followers via Instagram.

Le message de celle soupçonnée d’avoir ordonné le passage à tabac d’Hamraoui pour une infidélité de son mari se lit comme suit : « Soulagée. Heureuse. J’ai finalement été entendue hier après-midi par les services de la DRPJ de Versailles, comme il l’avait demandé, en tant que simple témoin. J’espère avoir aidé les enquêteurs. Mon futur ex-mari sera entendu prochainement… Bonnes vacances à tous et prenez soin de vous. »

En attendant que les faits soient clarifiés, le dernier prévenu qui avait paru fort était Hayet Abidal elle-même, qui aurait engagé les hommes cagoulés qui ont battu Hamraoui avec une barre de métal. Cependant, cela n’a pas été vérifié. Ce qui a été catégoriquement nié, c’est Le rapport d’Aminata Diallo avec les événements, dont la culpabilité avait déjà été écartée lors des premières enquêtes. Le 7 décembre, Diallo et Hamraoui ont repris l’entraînement avec le groupe.

Abidal s’est publiquement excusé auprès de Hayet

Une fois le scandale de l’infidélité de l’ex-joueur éclaté, Eric s’est tourné vers les réseaux sociaux pour s’excuser auprès de sa femme, qui a déjà demandé le divorce. Par le biais d’Instagram, celui qui était secrétaire technique du Barça pendant le mandat de Josep María Bartomeu, a avoué sa liaison extraconjugale : « Hayet Abidal, pardonne-moi. Quelle que soit votre décision, vous continuerez à être à mes yeux la femme de ma vie, et surtout la mère de nos merveilleux enfants. Je mérite cette humiliation même si elle me tue vivant. Un jour tu me pardonneras. »