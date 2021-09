Hayley Williams liste Nashville Home où elle a enregistré un album solo

in

Le chanteur principal de Paramore Hayley Williams vient de mettre une de ses maisons de Nashville sur le marché… et c’est l’endroit où elle a enregistré son deuxième album solo.

Le chanteur a énuméré le tapis de 3 chambres et 2 salles de bain pour 1 million de dollars … et l’endroit fait 2 137 pieds carrés et a été récemment rénové.

Comme vous pouvez le voir dans la galerie, l’endroit dispose d’une chambre principale et d’une salle de bain originales à l’étage, de parquet partout, de pelouses soigneusement entretenues, de patios, d’un foyer et d’une porte d’entrée verte qui ressort vraiment.

La maison de style Cape Cod de Hayley se trouve dans un quartier en plein essor de Hillsboro Village, à distance de marche de nombreux magasins, épiceries et restaurants.

La maison a servi d’inspiration créative à Hayley … elle a enregistré son deuxième disque solo, “Flowers for Vases / Descansos”, à la propriété. L’album est sorti en février, et maintenant il semble qu’elle soit prête à passer à autre chose.

Donna Brevard de Zeitlin Sotheby’s International Realty a la liste.