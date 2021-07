Haymon a renoncé à sa monnaie d’échange et DAZN a relancé le sien

Al Haymon est descendu de son nuage et DAZN a fait de même avec le sien. Le puissant homme d’affaires a abandonné son idée de gérer le Plant vs. Canelo à sa manière et a abandonné cette idée impossible (selon Eddie Hearn) de forcer Canelo à se battre sur Showtime puis plusieurs autres combats, s’il voulait s’unir avec le monarque IBF.

Il y avait une menace de quitter la direction et maintenant il semble que le combat continue. Au point que cette semaine sur les réseaux sociaux, Eddy Reynoso a écrit que “une bonne nouvelle est en route”. C’est censé être la confirmation du combat de septembre.

DAZN, pour sa part, a fait sa part et a profité de la confusion pour rappeler à tous ceux qui mettent de l’argent et pour rappeler à Eddie Hearn qu’il a un contrat de cinq ans avec eux pour lui obtenir les meilleurs combats.

Et pour une plateforme qui a perdu tant d’argent, qui a été à vendre, qui a dû sortir pour demander de l’argent et même craint pour sa fermeture, le combat de vos rêves reste la trilogie. Et il l’affirme. Oubliez Dmitry Bivol et Artur Beterbiev.

DAZN a mis son pantalon et va exiger que si ce n’est pas avec Plant, ce soit avec Golovkin et si cela va contre Plant, alors ce soit Golovkin. Comment et pourquoi ?Nous vous l’expliquons dans la vidéo.