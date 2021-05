Haymon et beaucoup d’argent, convaincre Pacquiao et va contre Spence

C’est l’actualité du jour et annoncée un jour clé, la vente aux enchères philippine a pris fin et Manny Pacquiao affrontera celui qui a jadis exclu de lui faire face quand il a vu sa taille de près: Errol Spence Jr. Ce sera le 21 août. dans un PPV de Las Vegas Et par avance c’est un coup qui impressionne du point de vue promotionnel, celui que PBC finit par placer dans tous ses concurrents.

Si par avance Haymon avait surpris par la qualité du planning programmé avec Showtime, nul doute que ce combat est quelque chose comme le joyau de la couronne. Manny Pacquiao a été dans ces derniers mois l’objet du désir de tous. Il est clair que le sénateur philippin et le prochain espoir pour la présidence de son pays avait mis sa dernière cartouche sur le marché et appelé aux enchères.

Son prix était même connu: quarante millions de dollars. Un clown millionnaire a été géré avec Conor McGregor, Ryan et Mikey Garcia ont sonné, le combat contre Terence Crawford à Abu Dhabi était très proche d’avoir lieu, jusqu’à ce qu’il y ait un accord avec PBC et que le combat sera contre Spence.

Il faut attendre qu’il soit confirmé s’il s’agit d’une unification de titres, puisque Manny est super champion en récréation et il reste à savoir ce que prend le Philippin en termes d’argent, à la fois le contrat et les pourcentages PPV.

Il est clair que Haymon a atteint le prix et a positionné Errol Spence pour reprendre cet héritage comme le plus offrant et un saut qualitatif vers le haut. Même atteindre la première place de la Balance pour la Balance. Bien sûr, il doit d’abord battre Pacquiao et surmonter une clause de poids inévitable.

Mais c’est secondaire ou sujet pour une autre histoire. Avec l’annonce de ce vendredi, celle qui a triomphé était le business PBC et comme de nombreux promoteurs s’en souviennent souvent: quand il s’agit de se frapper sur un ring, les affaires passent en premier et le sport en second. Et pas toujours.