La pandémie de coronavirus a été une aubaine incontestable pour l’autoritarisme. La liberté individuelle et la souveraineté personnelle reculent partout dans le monde.

La Chine tyrannique est en train de devenir la puissance mondiale dominante, n’ayant payé aucun prix pour déclencher la maladie, tandis que les États-Unis et leurs alliés ont de profondes réflexions sur la liberté économique, la liberté d’expression et d’autres remparts contre le contrôle autoritaire.

Voici cinq façons dont la pandémie de coronavirus a entraîné l’ascension mondiale de l’autoritarisme :

La puissance chinoise croissante

La Chine sort de la pandémie avec plus d’influence géopolitique que jamais. Pékin a utilisé la « diplomatie des vaccins » pour acheter de l’influence aux pays en développement en faisant don de millions de doses de ses vaccins douteux.

Les dommages économiques stupéfiants infligés à d’autres nations par le coronavirus semblent avoir accéléré le calendrier de la Chine pour devenir la puissance économique dominante dans le monde, bien que certains analystes pensent que les faux rapports économiques fiables de Pékin masquent des faiblesses systémiques qui pourraient ralentir sa croissance fulgurante, comme son système immobilier branlant et son réseau électrique défaillant.

Pour le moment, la Chine est plus influente qu’elle ne l’était en 2019 et un nombre croissant d’Américains semblent conscients du danger. La Chine utilise sans relâche son influence pour attaquer le capitalisme et la démocratie, vantant l’autoritarisme comme un modèle supérieur pour faire face à des crises comme le coronavirus chinois. L’échec présumé du gouvernement américain à gérer une maladie que la Chine aurait rapidement maîtrisée est devenu un élément essentiel des éditoriaux des médias d’État chinois.

La Chine utilise agressivement son influence économique et politique pour répandre son idéologie autoritaire du « socialisme aux caractéristiques chinoises » à travers le monde en développement.

L’initiative chinoise « la Ceinture et la Route » (BRI) colonise le tiers-monde avec des dettes envers les banques chinoises et des essaims de travailleurs chinois, qui obtiennent invariablement la part du lion des emplois créés par les programmes d’infrastructure de la BRI. L’assistance militaire et technique de la Chine s’accompagne de programmes d’endoctrinement idéologique, de plus en plus menés dans les académies régionales que la Chine construit dans les pays en développement.

