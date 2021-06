Hazard : « Ancelotti au Real Madrid est bon pour moi »

L’attaquant du Real Madrid Eden Hazard a parlé à la chaîne de télévision belge RTBF du prochain Euro de l’UEFA, mais il a également été interrogé sur le nouvel entraîneur Carlo Ancelotti, qui remplacera Zinedine Zidane au Real Madrid la saison prochaine. Hazard pense que la signature d’Ancelotti pourrait être bonne pour lui.

« Tout le monde à Madrid sait ce qu’Ancelotti a donné au club dans le passé. Il a remporté la Ligue des champions avec ce groupe et connaît de nombreux joueurs. Nous savons qu’il est un entraîneur très expérimenté et qu’il connaît la ville et les fans. Je pense que nous pouvons réaliser de grandes choses ensemble », a déclaré Hazard.

Ancelotti et Hazard n’ont pas travaillé ensemble, mais l’attaquant a déclaré qu’il avait entendu dire que l’entraîneur italien était “une personne très sympathique qui veut juste gagner”. “C’est ce que nous voulons tous, nous aurons la chance de travailler ensemble, c’est bien pour moi”, a-t-il ajouté.

Hazard pourrait être sur le bloc des transferts de Madrid cet été, mais il est extrêmement peu probable que d’autres clubs soient intéressés par sa signature. Le joueur croit qu’il peut changer les choses.

« Nous savons tous que mes premières années là-bas ont été mauvaises. Maintenant, je dois penser à l’Euro et être en parfait état pour l’année prochaine », a déclaré Hazard.

L’attaquant a également eu quelques mots sur Zinedine Zidane, qui a quitté le club cette semaine.

«Être proche de lui tous les jours en tant qu’entraîneur du Real Madrid était le meilleur. Il n’y a rien de mieux que d’être coaché ​​par son idole », a conclu Hazard.