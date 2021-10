Hazard, Coutinho et Griezmann, les joueurs les plus sous-évalués

14/10/2021 à 18h00 CEST

L’ailier du Real Madrid Eden Hazard est revenu de la deuxième pause de l’équipe nationale avec une blessure qui l’oblige à nouveau à se rendre à l’infirmerie blanche, où il a passé une grande partie de son temps dans la capitale. Son transfert avoisinait les 115 millions d’euros et après 51 matchs et cinq buts, sa valeur de marché a chuté à 25 millions d’euros, selon Transfermarkt.

Le Belge, qui n’a pas pu terminer le match de demi-finale contre la France en raison d’une blessure, Il a vécu des saisons remplies de blessures et sa performance a été bien en deçà des attentes. En fait, pour la première fois depuis la compétition dans l’élite, son frère, Thorgan Hazard, joueur du Borussia Dortmund, a une valeur marchande plus élevée (27M€).

L’ancien joueur de Chelsea fait partie des joueurs les plus sous-évalués actuellement en Liga avec Antoine Griezmann et Philippe Coutinho, deux footballeurs regardés à la loupe ces dernières saisons à Barcelone.. Le Français est parti pour l’Atlético de Madrid et sa valeur boursière a chuté de 10 millions d’euros au total et reste à 50 millions d’euros.

Coutinho, le grand espoir de Ronald Koeman

Le milieu de terrain brésilien Philippe Coutinho est devenu le grand espoir du sélectionneur néerlandais dans ce match aller de la saison 2021/22. Fraîchement sorti d’une blessure de longue durée et incapable de signer ou de trouver une issue, l’ancien joueur de Liverpool a et doit être important dans les prochains mois.

Avec l’absence de Pedri, récemment blessé, les joueurs qui ont pris beaucoup de poids dans l’entrejeu du FC Barcelone sont Nico González et Gavi., qui se sont imposés dans la dynamique de l’équipe première et sont deux jeunes joueurs talentueux.