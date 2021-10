Hazard et Carvajal rejoignent l’équipe du Real Madrid à l’entraînement avant El Clasico

L’attaquant du Real Madrid Eden Hazard et le défenseur Dani Carvajal ont rejoint l’équipe à l’entraînement ce vendredi et devraient être prêts à jouer lorsque les Blancos se rendront à Barcelone pour disputer le premier El Clasico de la saison 2021-2022. Cependant, Carvajal et Hazard ont tous deux souffert de blessures au cours des deux dernières saisons, il est donc probable que l’entraîneur Carlo Ancelotti adopte une approche prudente et décide qu’ils devraient quitter le banc si nécessaire.

Le retour de Carvajal dans la formation serait cependant une nouvelle énorme pour le Real Madrid. Los Blancos n’a pas d’arrière droit pur autre que lui dans l’équipe et en ce moment Lucas Vazquez, Fede Valverde et Nacho seraient en compétition pour le poste de départ de la défense d’Ansu Fati. Compte tenu des circonstances, Carvajal semble avoir une chance de jouer à El Clasico s’il se sent prêt à jouer 90 minutes.

Le chemin vers la formation n’est pas si facile pour Eden Hazard maintenant que Vinicius et Rodrygo ont réalisé des performances solides, sinon excellentes, aux côtés de Benzema, il commencera donc presque sûrement le match sur le banc en attendant son opportunité.