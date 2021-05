Hazard et Ramos commencent alors que les fans de Chelsea se rassemblent pour la demi-finale de la Ligue des champions du Real Madrid, la date Manchester United vs Liverpool confirmée, Sterling subit des abus racistes sur Instagram

Tenez-vous au courant des dernières actualités sportives, des potins et des avis d’experts…

Titres:

Ibrahima Konate à Liverpool: accord de cinq ans avec le défenseur du RB Leipzig pour rejoindre le club de Premier League cet été Kyle Walker fait que la légende de Manchester United, Roy Keane, mange ses mots après le verdict explosif d’un “ accident de voiture ” alors que l’ancien coéquipier salue “ l’exceptionnel ” Man City As après la victoire du Paris Saint-Germain La légende d’Arsenal Jens Lehmann limogée par Hertha Berlin après avoir demandé si l’ancien défenseur allemand et expert Dennis Aogo était un “ homme noir symbolique ” Neymar pas dans la même classe que Lionel Messi car la star du PSG est qualifiée d’“ égoïste, surfaite et pétulante ‘après la défaite de la Ligue des champions de Man City, mais Gabby Agbonlahor n’est pas d’accord avec Dietmar Hamann, incertain, “ immature’ ‘et “ embarrassant’ ‘Le Paris Saint-Germain peut remporter de “ gros titres’ ‘après la défaite de la Ligue des champions de Man City “ Très spécial’ ‘Phil Foden salué par la star de West Ham Declan Rice et salué comme “ meilleur jeune joueur du football mondial ” alors que le jeune de Manchester City déchire le PSG en lambeaux avec un écran électrique “ Outstanding ” Man City souffle le PSG à dix pour atteindre le premier champion de l’histoire La légende de la finale de la Ligue d’Arsenal, Sol Campbell, apparaît comme le principal prétendant au poste d’Angleterre des moins de 21 ans après le départ d’Aidy Boothroyd Ryan Sessegnon soutient le patron de Fulham Scott Parker pour le poste de Tottenham et envisage l’action de la première équipe aux Spurs après le départ de Jose Mourinho de l’ancien Man United, Chelsea et Inter Le manager Jose Mourinho deviendra le nouvel entraîneur-chef de la Roma deux semaines seulement après le limogeage d’Avram Glazer par Tottenham a refusé de s’excuser pour la Super League européenne – pourrait-il apaiser les fans de Man United avec le transfert de Harry Kane?