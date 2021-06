Hazard : « Je ne pourrai peut-être jamais être le même joueur qu’il y a 10 ans »

Les Britanniques âgés de 18 ans et plus peuvent désormais réserver leurs jabs, les gens étant encouragés à prendre rendez-vous dès que possible. La variante Delta est de plus en plus préoccupante, avec des données montrant que jusqu’à 96% des cas de Covid au Royaume-Uni sont liés à la variante. Jusqu’au 16 juin, un total […] More