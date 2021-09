Hazard : « Je suis très heureux au Real Madrid »

L’attaquant du Real Madrid Eden Hazard s’est exprimé en conférence de presse après l’une des séances d’entraînement de la Belgique et a été interrogé sur sa situation à Madrid, où il n’a pas été en mesure de performer à un niveau élevé et sa place dans la formation de départ semble être compromise après Le bon début de saison de Vinicius.

“Ce n’est pas vrai que je ne suis pas heureux au Real Madrid, je suis très heureux au club et vous savez qu’un joueur est heureux quand il joue et marque des buts. Je n’ai pas beaucoup joué ni marqué mais cela n’affecte pas l’affection que j’ai pour le club. Je suis heureux à Madrid, j’aime ma vie là-bas. La situation s’est compliquée à cause de COVID, des blessures et de tout, mais un joueur est heureux quand il joue des minutes, il est plus facile d’être heureux quand vous marquez », a déclaré Hazard.

L’attaquant belge a été interrogé une fois de plus sur ce sujet et a partagé quelques réflexions supplémentaires sur sa situation dans la capitale espagnole.

« Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais je suis heureux là-bas. Je sais que je peux faire de bonnes choses là-bas et c’est tout. Quand je marque des buts, quand je souris à nouveau, tout le monde dira que je suis content, mais je suis déjà content. C’est juste que je ne peux pas jouer et que je ne peux pas marquer, et c’est ce qui me manque », a conclu Hazard.

Hazard ne se plaint probablement pas de ses minutes lorsqu’il est en bonne santé, mais déclare simplement qu’il n’a pas pu éviter les blessures. Il devra le faire et ensuite atteindre sa meilleure forme afin de devenir le partant incontesté qu’il est censé être.