Hazard : « Le Real Madrid a dépensé beaucoup pour me signer et je veux le rendre sur le terrain »

L’attaquant du Real Madrid Eden Hazard s’est entretenu avec HLN, où il a discuté des nombreuses blessures qu’il a subies depuis sa signature pour le club il y a deux ans et de son engagement à renverser la vapeur et à rebondir.

“Le Real Madrid a dépensé beaucoup d’argent pour me signer et je veux le leur rendre sur le terrain. J’ai signé pour cinq ans et les deux premiers n’étaient pas bons, mais j’en ai encore trois pour prouver ma valeur. J’espère que ça marche, j’espère me réveiller un jour et me sentir parfaitement bien à l’entraînement. Si je continue à avoir une sorte de douleur, je joue aussi avec la douleur. J’attends mon moment pour prouver ma valeur », a déclaré Hazard.

L’ailier a également expliqué qu’il n’était pas encore prêt à 100% et voulait nier le récit selon lequel il est un joueur sujet aux blessures.

« Les gens pensent que je suis toujours blessé, c’est la vérité. Mais si vous regardez ma carrière, il n’y a pas un seul joueur qui a joué autant que moi au cours des 10 dernières années. Je fais ce que j’ai à faire, je travaille avec les préparateurs physiques tous les jours et nous avons fait du très bon travail depuis le début de la pré-saison. Ça se passe bien mais je ne suis pas encore prêt à 100 % », a-t-il déclaré.

Hazard rivalisera avec Vinicius pour une place dans la formation de départ, et en ce moment, il semble qu’il soit derrière l’attaquant brésilien dans l’ordre hiérarchique. Bien que Hazard n’ait pas eu d’impact négatif jusqu’à présent cette saison, Vinicius a déjà marqué trois buts et semble être en bien meilleure forme, donc Hazard devra continuer à travailler dur pour trouver une forme et un élan.