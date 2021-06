Hazard révèle qu’il a reçu des appels de ses coéquipiers du Real Madrid après la controverse sur le rire de Chelsea

in

L’attaquant du Real Madrid Eden Hazard s’est entretenu avec le journal belge Het Nieuwsblad dans une interview publiée ce samedi. Hazard a discuté de ce qui s’est passé après la controverse après son rire juste après que Madrid ait été éliminé de la Ligue des champions par Chelsea.

« C’était faux. Ce que Mendy et Zouma ont dit n’était même pas drôle, mais j’ai joué avec Zouma et je connais Mendy. C’est toujours amusant de revoir tes amis. Je sais que j’ai endommagé l’image du Real Madrid. Tout le monde a supposé que je ne souffrais pas, mais cela ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité. J’ai été très déçu. S’il y avait un match que je voulais gagner, c’était contre mon ancien club à Stamford Bridge », a-t-il reconnu.

Hazard a même admis que certains de ses coéquipiers du Real Madrid l’avaient appelé.

« J’ai reçu quelques appels. Mais, honnêtement, c’est un groupe très sympa et c’est une des raisons pour lesquelles je veux rester. Il y a une bonne ambiance. Quand je suis entré pour la première fois dans les vestiaires du Real Madrid, j’ai été impressionné. Il y a des stars, mais des gars comme Sergio Ramos et Karim Benzema ne sont que des gens normaux », a-t-il ajouté.

Hazard serait sur le bloc des transferts de Madrid, Los Blancos essayant potentiellement de vendre le joueur afin de se débarrasser de son énorme contrat après deux saisons épouvantables de l’ailier dans la capitale espagnole. Pourtant, Hazard ne veut aller nulle part.

« Il ne m’est pas venu à l’esprit une seconde que je ferais mieux de partir. Je ne vais pas partir en échec, je veux montrer que j’étais fait pour le Real Madrid. Les deux dernières années ont été difficiles et j’ai été au Real Madrid sans vraiment être au Real Madrid. Quand je jouais, c’était difficile à cause de COVID-19. Nous avons joué sur le terrain d’entraînement sans fans, alors que j’ai signé pour jouer dans un Bernabeu complet. J’espère que les travaux du stade pourront se terminer rapidement pour que les tribunes puissent à nouveau être pleines. J’en ai besoin comme ça », a conclu Hazard.

Hazard espère gagner un peu de confiance lors de l’Euro 2021, bien qu’il ne soit pas clair s’il sera prêt à 100% à être un titulaire incontesté pour la Belgique.