Hazard se fait soigner pour une blessure au psoas avec le Dr Lieven Maesschalk en Belgique

L’attaquant du Real Madrid Eden Hazard s’est rendu en Belgique ce week-end et a été soigné pour cette blessure actuelle au psoas avec le Dr Lieven Maesschalk, médecin de l’équipe nationale belge. C’est selon un rapport du journal belge Het Laatse Nieuws qui a également été confirmé par Cadena COPE.

Hazard a connu une période difficile avec les blessures depuis qu’il a rejoint le Real Madrid à l’été 2019 et espère changer les choses maintenant. L’attaquant aura encore besoin de plus de temps hors du terrain avant de pouvoir contribuer et l’entraîneur Zinedine Zidane devra adopter une approche prudente lors de sa récupération.

Son coéquipier et ami Thibaut Courtois a parlé à VTM lors de cette pause FIFA et a partagé ses réflexions sur Hazard.

«Après sa blessure précédente, il a eu des jours difficiles, mais je le vois travailler très fort chaque jour à l’entraînement et je suis sûr qu’il est toujours aussi en forme», a déclaré le gardien de but.