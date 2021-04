Hazard, une “ blessure au basket-ball ” et le médecin de Nowitzki

Dix blessures depuis son arrivée, plus Covid, et plus de 300 jours de congé. Les listes de l’effectif se sont accumulées sans Eden Hazard presque toujours pour la même raison pour la même raison: traumatisme ou blessures musculaires. Comme si cela ne suffisait pas, le coronavirus a joué son rôle et a également fait sortir le Belge pendant deux semaines. Qu’Eden Hazard n’ait pas encore montré son niveau n’est pas dû à un manque de motivation, d’envie ou de travail. Sa cheville droite lui pose des problèmes dès ses débuts à Madrid, l’empêchant de développer tout son talent.

Ce mardi, Eden Hazard revient sur la liste de la Ligue des champions et siégera sur le banc de Di Stéfano. Des retrouvailles douces-amères avec ses ex. Le Belge n’arrive pas à son meilleur, mais il arrive et, a expliqué son coéquipier Varane lors d’une conférence de presse, il est “très motivé” et “désireux d’aider l’équipe”. Zidane a assuré de ne pas le voir “avec des doutes” ou avec un manque de confiance. “Le plus important est de ne ressentir aucun de vos problèmes. Maintenant, à jeter”, expliqua le Français. Cela cherchera Eden, qui attendra son opportunité.

Cela a été perçu comme lointain lorsque le 5 mars 2020, Hazard est entré entre les mains du Dr Eugene Curry pour réparer la fracture du péroné distal subie lors du match contre Levante. Une blessure qui s’est enchaînée depuis que presque le nouveau venu a souffert de problèmes à la cheville droite.

7

Maintenant, . offre des détails sur la façon dont la dernière intervention s’est déroulée. Ce média assure que le service médical blanc et le physio de la Fédération belge ont observé la tendance à se tourner la cheville, comme s’il était basketteur, et c’est pourquoi ils ont choisi le Dr Curry, qui a déjà opéré Dirk Nowitzki et d’autres stars des Dallas Mavericks en plus de conseiller les Cowboys, voisins des Mavs dans le football américain.

Cette opération ne semble pas avoir fini de régler ses problèmes et, toujours selon ., le joueur se demande si c’était la meilleure solution.. Pendant ce temps, il a travaillé dur dans son processus de récupération à la fois en Belgique et à Madrid, renforçant ses jambes et son tronc (noyau, force générale) pour atteindre sa meilleure forme. Faire également des heures supplémentaires à domicile, selon ce média.

Le onzième tour sur le green à Madrid est venu contre le Betis Et ce mardi il fait face à une course qui pour lui signifie beaucoup, car il veut être en blanc, tout était habillé en bleu et surmonter les blessures. Il ne veut pas de leur respect, il cherche sa fin définitive et que les accumulations de jours ne sont faites que pour lister sa période en bonne santé, jouant et essayant de réussir au Real Madrid.