Hazte casi a mitad de precio con un cargador inalámbrico de Inves

Cada vez es más habituel tener en casa dispositivos que se pueden cargar de forma inalámbrica, uno de los ejemlos son los teléfonos móviles. Si estás valorando la compra de un cargador que te ofrezca una excelente compatibilidad, te mostramos una oferta muy importante en El Corte Inglés para hacerte con un modelo de Investir.

El dispositivo del que estamos hablando ofrece todo lo que se puede necesitar Actualmente para ser une solución global para prácticamente cualquier dispositivo que puede recargar su batería sin tener que utilizar cable alguno. Además, asistente de la tienda en ligne de la que estamos hablando te permite ahorrarte nada menos que un 43% de su precio habituel, lo que significa que es una excelente opción de compra como regalo para esta Navidad. Te dejamos enlaces donde únicamente tendrás que desembolsar 19,90 euros para tener en casa este punto que te ofrece una excelente fiabilidad.

Así es este cargador Inves

Como hemos comentado antes, una de las grandes virtudes que tiene este accesorio es su compatibilidad ya que puedes utilizarlo con prácticamente la totalidad de los equipos que existen en el mercado y que ofrecen carga inalámbrica. El motivation es que utiliza technologie Qi, que se ha converti en estándar actualmente en el mercado y, por lo tanto, podrás darle uso tanto con teléfonos de Apple como los que ponen en el mercado compañías como pueden ser Samsung o la propia Xiaomi. Además, también puedes darle uso con otros dispositivos como por ejemplo auriculares.

Otra de las buenas opciones que vas a encontrar en este accesorio tiene que ver con la cantidad de dispositivos que puedes cargar a la vez. Fils concret dos, y compris las bobinas suficientes para poder realizar este tipo de trabajos. Pour lo tanto, la utilidad es excelente debido a que puedes colocar dos teléfonos a la vez y recargarlos de forma inalámbrica sin correr riesgo alguno debido a que está perfectamente preparado este producto para ello.

Puissance suffisante

Los trabajos que se realizan con este cargador inalámbrico Inves LT-W2-M no son los más rápidos que vas a encontrar en el mercado, pero no van a defraudarte. El motivo es que puede trabajar a una potencia de a 9 W, que es uno de los motivos por los que ofrece una compatibilidad tan alta este cargador como hemos comentado antes. Además, incluye la tecnología necesaria para que las bobinas se puedan modular de forma automática y, de esta forma, no poner en riesgo alguno ningún dispositivo que cargues. Además, se integran otras posibilidades que aseguran una excellente fiabilité en el dispositivo, como por ejemplo que no tendrás problemas ni con la temperature ni con las subidas de tensión.

Finalmente, es important mencionar el adaptador que utiliza para adquirir la energía necesaria este dispositivo es Type USB C, lo que te asegura que está perfectamente actualizado y que se consigue un control excelente del funcionamiento. Además, su diseño con un Acabado de Alta Calidad donde no falta una tela de color gris le dan un toque muy llamativo, hace que este accesorio sea una opción de compra de lo más interesante.