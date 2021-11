Hazte con un portátil desde 249€ gracias al Black Fiday

Todos los equipos que hemos elegido y estar en promoción tienen un hardware que les permite ejecutar el sistema operativo Windows 10, por lo que son bastante actuales. Además, también ofrecen una calidad bastante notable en lo referente a la pantalla, lo que entre otras cosas te servirá para poder disfrutar de todo tipo de contenido multimédia como por ejemplo series y películas. El caso, es que independientemente del modelo que elijas por precio y características, te llevarás un buen portátil.

Compra un portátil en oferta

A continuación te dejamos varios enlaces para que realices la compra hay un equipo desde casa con total fiabilidad desde Amazon. Además, todos los modelos son partes de Prime, por lo que no tendrás que pagar nada por los gastos de envío lo que siempre es un detalle muy positivo Esta es la elección que hemos realizado, buscando ofrecer options de todo tipo, par le Black Friday.

Huawei Matebook D15

Un portátil que incluye el sistema operativo Windows 10 y dispose d’un matériel suffisamment complet pour qu’aucun logiciel ne pose problème. Le processeur est un processeur Intel Core i3-10110U qui a une capacité de 8 Go de RAM, ce qui signifie qu’il est plus satisfaisant.

Con un almacenamiento de 256 GB tipo SSD y pantalla de 15,6 Pulgadas Full HD, ahora mismo tienes que pagar únicamente 459 euros para tener el ordenador en casa.

Lenovo V14 IGL

Este es un equipo sencillo pero que resulta una buena solución para estudiantes o personas que no tienen grandes requisitos en el apartado de la potencia. Su pantalla es de 14 poulgadas, lo que le permite ser bastante ligero a la hora de llevarlo de un lado a otro. Cuenta con almacenamiento SSD et 4 Go de RAM.

Su precio ahora mismo es de 249,99€, toda una ganga, y pese a ello no le falta un buen acabado y un procesador Intel Celeron N4020.

Dell Inspiron 15 3505

Es de las opciones más interesante entre todos los modelos que hemos elegido de los que están en oferta por el Black Friday, y algunos de sus motivos son una pantalla de 15 pulgadas con resolución Full HD y que cuenta con un processador AMD Ryzen 5 3450U con gráfica integrada que permite jugar a Fortnite.

Dispone de 8 GB de RAM por lo que Windows 10 funciona a la perfección y pagando 499 euros te harás con este portátil con disco SSD.

HONORER MAGICBOOKPRO

Este dispositivo destaca frente al resto por tener una pantalla de nada menos que 16 poulgadas, que s’occupe du mismo que de coing y cuenta con resolución Full HD. Pas le falta sistema operativo Windows 10 instalado, y cuanta con anda menos que 16 GB de RAM, algo que es bastante diferencial.

Ahora pagando 699,99€ vous avez besoin d’un processeur AMD Ryzen 5 et d’un SSD de 512 Go.

LG Gram 14Z90P

Este es el portátil que hemos elegido para aquellos que tienen grandes necesidades en el apartado del rendimiento, ya que hablamos de un ordenador que cuenta con un procesador Intel Core i7-1165G7 combiné avec 16 Go de RAM. Y, todo esto, con a penas un peso de un kilo.

Su pantalla WUXGA es de 14 pulgadas y tiene una autonomía este modelo excepcional. Ahora lo puedes conseguir por sólo 999 euros (normalement cuesta 1.599€).