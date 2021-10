Hazte con una báscula Fitbit con un descuento brutal… ¡48€!

Aunque un reloj inteligente nos puede ayudar a nuestro objetivo de ponernos en forma, lo cierto es que son cada vez más las personas que cuentan ya en sus casas con una báscula inteligente que le permita controlar ciertos aspectos como el peso, etc masa musculaire, etc. Si estás pensando comprar una, ahora es posible conseguir esta báscula inteligente de Fitbit en oferta.

El modelo concreto es el Fitbit Aria Air, une báscula inteligente diseñada para poder obtener une perspectiva plus complète de nuestra salud y que nos puede guiar en nuestro objetivo de mejorar la forma física.

Llevate la bascula inteligente Fitbit Aria Air en oferta

Esta interesante báscula de Fitbit tiene un precio oficial de casi 60 euros, pero ahora la podemos encontrar en Amazon con un atractivo descuento. El ahorro que nos ofrece el gigante de las compras online es de cas el 20%, por lo que el precio final en oferta para este modelo es de tan solo 48,53 euros. Aunque como podemos ver está available in dos colores, negro y blanco, lo cierto es que la oferta únicamente is available para el negro.

El plazo de entrega para la báscula es de tres días hábiles, aunque si somos clientses Amazon Prime, entonces nos podemos beneficiar de un plazo de entrega de tan solo un día hábil. En cualquier caso, los Gastos de envío son gratuitos.

Todos los datos en el móvil

Si has utilizado alguna báscula inteligente, entonces ya sabrás que no se trata de un dispositivo con el que únicamente podamos saber nuestro peso, sino que es capaz de ofrecer un montón de mediciones y visualizar todos los datos y avanceés en nuestro m. Para ello, la báscula Fitbit Aria Air cuenta con tecnología inalámbrica Bluetooth, que nos permite sincronizar toda la información de cada medición con nuestro smartphone.

Además, es capaz de ofrecernos en forma de gráfica nuestra tendencia y datos almacenados, así como otra información registrada por nuestro smartwatch o pulsera de actividad Fitbit, si contamos avec alguno de los modelos del fabricante. A través de la app Fitbit, también es posible registrar todo lo que comemos y entrenamientos realizados, por lo que toda la información será procesada para ofrecer el resultado de todos nuestros hábitos y en función de cada objetivo.

Ofrece la posibilidad de tener varios perfiles para que cada uno de la familia tenga su información registrada y entre las mediciones que realiza la báscula inteligente Fitbit Aria Air, hay que destacar que permite caporal controlar el peso y saber el índice de masa.

Cuenta con un diseño moderno, tiene unas medidas de 30 cm de ancho por 30 cm de largo y un grosor de tan solo 2,54 cm. Esto nos permite colocarla en cualquier rincón o incluso debajo de la cama. Para aquellos a los que más le preocupa su privacidad, los datos se guardan de manera segura gracias al cifrado de données AES de 128 bits para que solo nosotros tengamos acceso a ellos.