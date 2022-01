Hazte con una de las mejores teles QLED de Hisense rebajada 420€

Harto de no disfrutar al máximo cuando ves un partido de futbol o una serie en casa? Si el motivo es que el televisor que tienes en el salón no es de muy buena calidad, te vamos a mostrar un oferta para que lo cambies. Con ella, en la tienda online de El Corte Inglés podrás conseguir un televisor QLED de Hisense al que no le falta de nada.

La calidad de imagen que ofrece este dispositivo es excelente, ya que combina una resolución 4K con un panel con tecnología Point quantique que, entre otras cosas, permite disfrutar de una brillo muy alto con una excelente definición de los colores. Esto, por cierto, permite que no tengas problema alguno para disfrutar de una amplia rango dinámico al ver películas desde plataformas en streaming… por lo que gestionar contenidos HDR10+ et Dolby Vision no te suppondrá problema alguno con este televisor que tiene una pantalla de 65 poulgadas.

Otra de las cosas que nos parecen bastante positivas de esta Hisense 65A7GQ es que tiene una conectividad excelente. Aparte de ofrecer compatibilidad tanto con Bluetooth avec Wi-Fi (idéal esto para acceder a Internet sin poner cable alguno para ello), no le faltan a este dispositivo opciones tan positivas como por ejemplo très port HDMI; dos USB pour conectar dispositivos de almacenamiento externo o grabar las emisiones en directo; e, incluso, tiene una toma de audio. A todo esto le debes sumar que también ofrece compatibilidad con assistants de voz como por ejemplo el propio de Google ou Alexa de Amazon.

Compra con un descuento esta Hisense

Ahora mismo en la tienda online de El Corte Inglés vas a aprovechar una rebaja que llega al 35%, una cifra bastante notable y que te permite hacerte con el producto por sólo 779 euros… nada mal para un televisor QLED de 65 pulgadas (ya que habitualmente cuesta 1.119€). Además, no pagas nada por el envío -lo que siempre es positivo- y en lo que tiene que ver con las dimensions de la tele hay muy buena noticias ya que esta se quedan en solo 1.449 x 903 x 294 milímetros con su peana de un único elemento. Este es el enlacer de plus en plus utilisé :

No le falta de nada a esta Smart TV

Un ejemplo de lo que decimos es que incluye un système opératoire avanzado, llamado VIDAA, que permite la instalación de una buena cantidad de aplicaciones como por ejemplo las propis de YouTube o Netflix. El software se maneja sin problemas con el mando a distance, y tiene una interfaz muy sencilla de utilizar. Por cierto, El funcionamiento de la tele es muy eficiente, algo en lo que ayuda bastante que su procesador es de cuatro núcleos… algo que también favorece que el escalado de las imágenes a resolución 4K se realiza con una gran fluidez.

Teniendo en cuanta que este es un modelo que cuenta con un sistema de sonido compatible con Dolby y que incluye funciones adicionales que le hacen ser una excelente opción para las consolas (tiene un Modo específico para ello y una tecnología que permite que las imágenes se suceden con una alta velocidad llamada Auto Low Latency Mode ALLM), creemos que debido al descuento que hay in El Corte Inglés es un gran momento para valorar la compra de esta Smart TV de Hisense para cambiar la que tienes actualmente in el salón.