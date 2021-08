Hazte con uno de estos monitores 4K que tienen descuento

Por suerte, los monitores 4K han ido democratizando su precio y ya no es necesario realizar el gran desembolso que requerían los primeros llegaron al mercado. Ya sea para jugar a los títulos más populares del mercado o porque directamente veamos videos en 4K, un monitor que soporte esta resolución es necesario. Además, en el ámbito laboral es un producto casi obligado para todos aquellos profesionales que editan imágenes o vídeo. En esta selección encontramos algunos de los mejores de marcas como Samsung, Lenovo o Phillips, que en estos momentsos están rebajados.

Samsung Série G de 34″

Un monitor de altas esferas este Samsung série G C34G55TWWU de 32 appareils. Además, cuenta con una tasa de refresco de 165 Hz perfecta para juegos, con un 1ms de tiempo de respuesta. Esta pantalla dispone de la llamada curvatura 1000R que proporciona une expérience inmersiva. Además dispone de tecnología eye-saver et sans scintillement pour evitar el cansancio y ocular et AMD FreeSync Premium pour une expérience fluide de juego. Ahora puede ser nuestro por 482,90 euros.

BenQ EX2780Q

Bajamos un escalón en tamaño pero no en calidad, con este monitor LED IPS de BenQ avec 27 poudres. Para potenciar la experiencia de juego, dispone de FreeSync et une tasa de refresco de 144 Hz. Dispone de ports USB-C, HDMI et DP así como Autoajuste dinámico del brillo and the temperature of color and función del contenido presente in the pantalla and of thes condiciones of luz ambiental. Ahora podemos comprarlo en oferta por 395 euros.

Lenovo Qreator 27

Grand pantalla de 27 pulgadas para este moniteur 4K UHS de Lenovo. El Qreator cuenta con una tasa de 60 Hz y 4ms de respuesta con una pantalla antirreflejos. Este monitor ergonómico dispone de la tecnología Eye Comfort para cuidar tu vista y regalarte una experiencia envolvente sin riesgos y dispone de conexiones HDMI, DP y USB tipo C.

Philips eline 4K

Este grand moniteur Philips 4K UHD de 27 « (68,6 cm) ofrece une calidad de imagen nítida. Contre résolution 4K UHD tiene un ángulo de vision para disfrutar de la misma máxima claridad y calidad de imagen desde todos los ángulos. También dispone de una baja tasa de respuesta y un formato panorámico de 16:9.

Electriq 31.5″ 4K

Terminamos con una de las opciones más económicas para tener un moniteur 4K de grandes dimensions a precio económico. Este monitor Electriq cuenta con un tamano de 31,5 pulgadas y un formato de 16:9. Dispone de una tasa de refresco estándar de 60 Hz et una respuesta de 8ms. Est compatible avec HDR pour les couleurs les plus intenses et les ports suffisants pour connecter tous les types de dispositifs externes. Su precio es de 293 euros.