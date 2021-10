HB Koge – Barcelone UWCL

14/10/2021

Le à 21:03 CEST

Ils sont humains et ils l’ont prouvé. Le Barça n’a pas connu sa meilleure après-midi au Danemark mais a su réagir face à un Koge combatif et très audacieux qui a mis le Giráldez en difficulté pendant soixante minutes. Les buts de Rolfö et Jenni Belle ils valaient la peine d’ajouter trois points de plus en phase de groupes de la Ligue des champions et de mettre le direct vers les quarts de finale.

HB Kogé

Barça

HB Kogé

Marckese; Svendsen ; Fitzgerald; Carusa ; Pedersen ; Pokorny (Hornemann, 89′) ; Jankovska (Sajewich, 82′) ; Banquise; Markvadsen ; Obaze ; Fargé

Barça

chiffons; Torrejon; Jana (Mapi León, 46′); Pereira; Mélanie (Leïla, 63′) ; Bruna (Aitana, 46′) ; Engen (Patri G., 46′) ; Jenni Belle; Hansen ; Rolfö (Oshoala, 71′) ; martres

Buts

Rolfö (0-1, 63′), Jenni Hermoso (0-2, 90+5′)

Arbitre

Esther Staubli (SUI). Mélanie jaune et Svendsen

Incidents

Stade Capelli Sport. Match correspondant à la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions.

Porté disparu

Le Barça a mal commencé. Sortit de Giráldez avec un onze inédit dans toutes les lignes, avec Rolfö de « neuf » et Jenni Belle et Bruna intérieur. Les culés n’étaient pas habitués à un tel arrangement et ce jeu avec le feu a fait des ravages. Les imprécisions au centre du terrain et les erreurs défensives inappropriées de la meilleure équipe d’Europe ont fait plusieurs frayeurs aux Catalans en première mi-temps.

Dès le début du match, ce sont les Danoises qui ont ouvert le score. Une réaction rapide de Banquise, Qui a gagné le jeu Pereira et céda à Caruso. elle a été forcée Chiffons rejeter avec le pied. Hansen a répondu avec une grande action individuelle qui s’est arrêtée Marckese au niveau du sol. Mais encore une fois, plus de peurs. Un de Carusa, qui pourrait sauver Torrejón. Et un autre de Fitzgerald, qui s’est arrêté Pereira sous des bâtons. Le nul était la meilleure nouvelle pour le Barça dans les premières minutes.

Il a coûté des horreurs au Barça, dominant en jeu mais pas parfois, d’imposer son football sur la pelouse artificielle d’un Danemark froid. Les transitions des habitants, qui pardonnaient et pardonnaient, ont fait beaucoup de mal à celles de Giráldez. Et, très ordonnés, ils n’ont pas laissé d’espaces. Mais les Catalans ont pris la barre du match. Tout le danger est venu de l’ailier droit de Hansen, de loin le meilleur. martres, Rolfö et Jenny Ils sont apparus peu à peu et ont caressé le un à zéro. Mais les buts n’arrivaient pas et le Barça a fini par demander l’heure.

poudre à canon Blaugrana

est venu à Giráldez repose comme l’eau de mai. Le Vigo a profité de la poudre à canon qu’il gardait sur le banc pour réorienter la situation. Basculé vers Engen, Jana et Bruna pour Patri, Mapi Léon et Aitana. Le Barça est sorti plus tendu en seconde période et il s’apprêtait à ouvrir le score en premier Jenny, après un centre parfait de Hansen, et après Aitana.

Les Catalans ont commencé à intimider avec de plus en plus d’approches du but danois et le but attendu est arrivé. Récupération de Aitana, ouverture du groupe pour martres et centre des Hollandais qui Rolfö envoyé au fond du filet Marckese. Le Barça respirait déjà, ils n’avaient pas eu autant de mal à marquer depuis la demi-finale de Super Coupe en janvier contre l’Atlético de Madrid.

Les Catalans l’ont pris plus sereinement mais ont insisté sur la recherche du second. Avec l’apport de Mapi Léon les culés avaient gagné en sécurité derrière et, avec Patri, ordre au centre du champ. Hansen avait trouvé dans Aitana un partenaire en or et ensemble, ils ont joué dans les occasions les plus claires de la seconde moitié. Les Catalans ont dominé et le seul but manquait. Ils l’ont eu en premier Jenny et après Leïla, mais ils n’ont trouvé aucun écart entre la défense danoise. Et quand il a semblé que, dans l’addition, le jeu avait été vu à la peine, le Madrilène a marqué le deuxième des onze mètres. Les Catalans reviennent du Danemark avec la deuxième victoire de la phase de groupes dans un match qu’ils ont dû enfiler dans leur combinaison dans un cadre inhabituel. Mais ils ont gagné, et parfois quand la fraîcheur fait défaut, il est aussi important d’en ajouter trois à la fois.