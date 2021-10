HB Koge – Barcelone UWCL

14/10/2021 à 17h43 CEST

Le FC Barcelone rencontre le Danois HB Koge lors du deuxième match de la phase de groupes de l’UEFA Women’s Champions League. Pour ce faire, Jonatan Giráldez il a choisi un onze de départ inhabituel.

Le trident offensif est formé par Hansen, à l’extrême droite, martres, à gauche, et Rolfö, à partir de ‘9’. Le milieu de terrain est surprenant : avec la possession attendue de Ingrid Engen sur le pivot mais avec Jenni Belle et Bruna intérieur. Ils les raccompagnent Pereira et Jana des centrales, Torrejón sur le côté droit, Mélanie à gauche, et Chiffons dans le but.

Le onze du Barça

chiffons; Torrejón (c), Jana, Pereira, Melanie; Bruna, Engen, Jenni Hermoso; Hansen, Rolfö, Martens

