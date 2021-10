HB Koge – FC Barcelone femmes

13/10/2021 à 22:19 CEST

Elle a souffert dans sa propre chair, en tant que capitaine du Paris Saint-Germain, le « rouleau compresseur » du Barça qui les a exclus de la finale de la Ligue des champions de Göteborg. Maintenant, Irène Paredes Elle est l’une d’entre elles et elle est très claire sur le fait que si elle est venue à Barcelone, c’est pour aider l’équipe à tout gagner à nouveau.

« Le message du vestiaire est très clair & rdquor ;, a assuré le Basque lors de la conférence de presse avant le match d’aujourd’hui contre HB Koge, « Nous visons la Ligue des champions, nous voulons répéter ce que nous avons fait la saison dernière. Nous travaillons très dur chaque jour pour cela ; la lettre de motivation est là et nous voulons continuer dans cette ligne ».

Plus qu’adapté

Ses débuts avec le Barça étaient ceux dont elle rêvait : elle s’est déguisée en joueuse du Barça pour la première fois dans le premier Gamper féminin de l’histoire, au Johan Cruyff, contre la Juventus et avec un but inclus. Il semblait qu’il jouait à Barcelone depuis des années. Et c’est qu’il a vraiment partagé une sélection avec Alexia, Jenni belle, Chiffons, Patri, Mapi Léon, Aitana, Pereira ou Mariona, entre autres qui sont désormais ses coéquipières : « c’est pourquoi l’adaptation est si facile, j’en connaissais bien beaucoup », a-t-elle avoué.

« Je me sens très bien ici, c’est tout à fait ce que j’attendais », a ajouté celui de Legazpi, « avant de venir j’avais été beaucoup informé pour savoir ce que j’allais trouver, et ce J’ai trouvé que c’est une équipe très compétitive qui essaie d’améliorer chaque détail« .

Balle fixe, sujet en attente

L’un de ces « détails à améliorer » est le coup de pied arrêté, une question en suspens pour l’équipe dirigée par Giráldez. C’est la cause des deux seuls buts que le Barça a encaissés, jusqu’à présent cette saison, contre Alavés et contre Arsenal. Et ils l’ont aussi subi en pré-saison contre Lyon et le Houston Dash. « Jusqu’à présent, cela ne nous a pas beaucoup pénalisés », a-t-il déclaré. Des murs, « mais dans d’autres situations, cela peut être essentiel ; nous lui donnons beaucoup d’importance et c’est quelque chose que nous travaillons tous les jours pour corriger « .

Près de Mapi Léon Le Basque a été sensationnel à la coupe de tout contre l’Atlético et ce mur défensif qui a toujours si bien fonctionné avec ‘La Roja’ est venu à Barcelone pour rester.