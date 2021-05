HBAR Crypto News: 9 choses à savoir sur #GreenCrypto Leader Hedera Hashgraph

Hedera Hashgraph (CCC:HBAR-USD) fait partie des crypto-monnaies vertes attirant l’attention des investisseurs soucieux de l’environnement.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la crypto HBAR.

La société cherche à faire évoluer la crypto-monnaie pour qu’elle soit verte à l’esprit avec quelques changements par rapport aux cryptos normaux. Cela inclut l’utilisation d’un concept de preuve d’enjeu au lieu d’une preuve de travail. Cela permet une moindre utilisation de la bande passante et donc moins d’énergie. C’est de là que la crypto HBAR tire son statut vert. La société utilise également la blockchain pour son réseau cryptographique. Il utilise également le consensus de hashgraph pour la sécurité, ce qui permet toujours des vitesses de transfert rapides. Hedera Hashgraph propose 10000 transactions par seconde, ainsi que des frais de transaction moyens bien inférieurs à un centime et des vitesses de transaction de trois à cinq secondes. Hedera Hashgraph répertorie plusieurs grandes entreprises comme ses propriétaires et celles qui la gouvernent. Parmi eux se trouvent Alphabet (NASDAQ:GOOGL,GOOG) Google, IBM (NYSE:IBM), Boeing (NYSE:BA), LG, et plus.

Une partie du site Web de la société de cryptographie HBAR se lit comme suit.

«Hedera est la couche de confiance d’Internet. Un réseau public décentralisé pour que vous puissiez faire de votre monde numérique exactement ce qu’il devrait être – le vôtre. Que vous soyez une startup ou une entreprise, un créateur ou un consommateur, Hedera va au-delà de la blockchain pour les développeurs pour créer la prochaine ère d’applications rapides, équitables et sécurisées. »

Avec l’accélération de la recherche de cryptos verts, de plus en plus d’investisseurs s’intéressent à HBAR. En conséquence, la crypto a vu son prix augmenter d’environ 23% sur une période de 24 heures à partir de midi vendredi. Cela équivaut à près de 33 cents par jeton.

Les investisseurs qui recherchent plus de crypto verte parmi lesquels choisir devraient continuer à lire.

InvestorPlace a rassemblé certains des cryptos verts les plus connus qui méritent d’être examinés. Qui comprend Pièce BitGreen (CCC:BITG-USD), Nano Coin (CCC:NANO-USD), et Pièce Chia (CCC:XCH-USD). Les investisseurs en crypto peuvent en savoir plus sur les liens ci-dessous.

A la date de publication, William White ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

