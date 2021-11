HBO a discuté de l’achat de Netflix en 2006

« L’objectif est de devenir HBO plus vite que HBO peut devenir nous. »

C’est le cadre de Netflix Ted Sarandos en 2013, peu de temps avant que son entreprise ne se lance dans le contenu original avec House of Cards. Et pas seulement du contenu original – du contenu brillant à gros budget réalisé par un réalisateur célèbre, mettant en vedette (à l’époque) un acteur célèbre. Contenu de style HBO.

Même si vous ne suivez pas de près le secteur des médias, vous savez probablement ce qui s’est passé après cela : avec House of Cards, Netflix a prouvé, assez rapidement, qu’il pouvait produire des émissions aussi bonnes que celles du légendaire réseau de télévision payante. Et puis Netflix a commencé à faire beaucoup plus de choses, et les consommateurs ont aussi aimé ça. Et maintenant, Netflix est la société que toutes les autres sociétés de médias veulent imiter – et c’est la principale raison pour laquelle chaque grande société de médias essaie de décider si elle doit acheter ou vendre à toutes les autres grandes sociétés de médias.

Mais cela n’a pas dû aller de cette façon. En 2005, deux ans avant que Netflix ne se lance dans le streaming, certains dirigeants de HBO poussaient l’entreprise à faire la même chose. Ils voulaient que HBO utilise Internet pour vendre des abonnements directement aux consommateurs au lieu de vendre en gros leur produit aux grands distributeurs de télévision par câble.

Un an plus tard, après avoir transmis cette idée, HBO a envisagé une autre décision qui aurait réécrit l’histoire des médias : certains de ses dirigeants voulaient que HBO achète Netflix, qui à l’époque était une entreprise de location de DVD par correspondance d’une valeur d’environ 1 milliard de dollars.

Netflix vaut maintenant quelque 300 milliards de dollars. Et HBO, qui n’a commencé à vendre son propre service de type Netflix qu’en 2015, est sous pression pour suivre non seulement Netflix, mais aussi une multitude de concurrents en streaming, comme Disney+, Peacock et Amazon Prime Video. Pendant ce temps, la société mère de HBO a changé trois fois au cours des trois dernières années.

Ces deux histoires sur les non-décisions de HBO, que je n’ai jamais vues rapportées auparavant, apparaissent dans Tinderbox: HBO’s Ruthless Pursuit of New Frontiers, un nouveau livre d’histoire orale du journaliste James Andrew Miller, qui s’est déjà attaqué à de grandes institutions médiatiques comme ESPN. et le samedi soir en direct. Le livre est un conte de 50 ans qui est en partie un aperçu des coulisses des émissions révolutionnaires réalisées par HBO comme Game of Thrones, et en partie une histoire des coulisses de HBO, qui a beaucoup d’intrigues de type GOT. rebondissements. J’en ai parlé à Miller dans l’épisode Recode Media de cette semaine, que vous pouvez écouter au bas de cet article ou sur la plateforme de podcast de votre choix.

Mais aussi surprenantes que soient les histoires de Miller, vous ne voulez pas surpondérer les histoires alternatives qu’elles peuvent générer.

Même si HBO et Time Warner, sa société mère en 2005, avaient décidé de commencer à vendre la programmation de HBO directement aux consommateurs à l’époque, cela n’aurait peut-être pas réussi. À l’époque, la plupart des foyers américains n’avaient toujours pas d’Internet haut débit. Plus important encore, l’industrie de la télévision par câble sur laquelle HBO comptait pour sa distribution à l’époque se serait battue avec acharnement pour s’assurer qu’elle ne soit pas déplacée.

Et acheter Netflix en 2006 n’aurait pas garanti que HBO finirait par posséder l’entreprise qu’est Netflix aujourd’hui. Si quoi que ce soit, une fois que Netflix faisait partie d’un grand conglomérat de divertissement, il aurait certainement pris des décisions différentes de celles qu’il avait prises lorsqu’il s’agissait d’un petit acteur essayant de comprendre comment rivaliser avec les conglomérats de divertissement.

Pourtant, les histoires que Miller découvre dans son livre sont des rappels utiles que les récits que nous entendons souvent à propos de l’histoire des médias – ou de toute histoire – ne sont que cela : des récits, qui ont tendance à être nettoyés et simplifiés, selon qui les raconte.

Dans ce cas, HBO et Time Warner sont souvent dépeints comme de gros dinosaures des grands médias qui ont été aveuglés par l’avenir. Et le fait que l’ancien PDG de Time Warner, Jeff Bewkes, ait fait tout son possible pour parler à la fois de Netflix et de la montée en puissance de la coupure des câbles, alors que les deux étaient à la hausse, contribue à renforcer l’argument. Mais le fait qu’au moins certains dirigeants de HBO puissent voir ce qui allait arriver à leur industrie complique les choses : devraient-ils être crédités pour leur perspicacité, même s’ils ne pouvaient pas agir en conséquence ?

En parlant de Bewkes, qui est plutôt bien traité dans le livre de Miller : soit devoir acquérir ou fusionner avec quelqu’un pour obtenir ce dont nous avions besoin pour concurrencer les géants du numérique, ou, à défaut, vendre Time Warner. … J’ai dit au conseil d’administration qu’à plus long terme, Google, Facebook, Netflix, Amazon et peut-être Apple allaient vider toutes les sociétés de médias.

Bewkes a même discuté de la fusion de son entreprise avec Apple, mais dans son discours, Apple n’était pas prêt à le faire : « J’aurais aimé que nous puissions le faire. »