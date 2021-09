HBO a le documentaire qui explique l’épidémie d’opioïdes aux États-Unis comme personne d’autre | Divertissement

Bien que certaines vidéos montrant le problème des opioïdes aux États-Unis soient devenues populaires ces derniers temps, cette épidémie fait des victimes depuis des années.

Il y a quelques semaines, une vidéo choquante enregistrée à Philadelphie qui montrait des rues pleines de toxicomanes est devenue virale sur Twitter. Il ne s’agit pas d’une situation exceptionnelle, mais plutôt un reflet de l’énorme crise qu’ils subissent avec différentes substances qui ont pris de l’ampleur au sein de la population ces dernières années.

Cette crise des opioïdes n’est pas seulement née des drogues illégales, mais son commencement est en médicaments légaux devenus populaires naturellement dans les cabinets médicaux. Plus tard, en conséquence, un important marché noir s’est créé dans lequel le deep web et le trafic illégal ont servi de canaux d’achat.

Parmi les principaux coupables figurent à la fois l’industrie pharmaceutique comme les lois du pays. Certains avec la vente de ces médicaments et l’utilisation de lobbyistes pour éliminer les limites de leurs activités et convaincre les médecins de prescrire ces opioïdes, Et les réglementations gouvernementales pour son laxisme. C’est un gros problème, mais vous pouvez le comprendre à fond avec un documentaire HBO.

Disney+ continue de diffuser des actualités, comme sa chaîne STAR. Si vous souscrivez à l’abonnement annuel, vous économiserez l’équivalent de deux mois par rapport à l’abonnement mensuel.

Le journaliste Patrick Radden Keefe a publié l’essai implacable et détaillé The Empire of Pain: The Secret History of the Dynasty that Reigned in the Pharmaceutical Industry, près de 700 pages dans lequel il décrit les pratiques des sociétés pharmaceutiques avec les opioïdes et comment elles ont dérivé dans le épidémie actuelle. Et HBO a adapté une partie de l’histoire.

Dans le documentaire Le crime du siècle, que vous pouvez voir sur HBO, décrit en 4 heures la situation impressionnante qui est presque une histoire d’horreur et qui a causé près d’un demi-million de morts aux États-Unis au cours de ce siècle, ainsi que les images qui sont popularisées par les réseaux sociaux.

Le problème de la drogue en Amérique dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Si vous voulez comprendre ce qui se passe réellement, Le Crime du siècle vous aidera à comprendre le contexte, les coupables et l’impossibilité de résoudre une crise qui ne cesse d’augmenter le nombre de toxicomanes.