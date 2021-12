HBO a publié la bande-annonce explosive de la deuxième saison – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Plus de deux ans plus tard, HBO présentera en avant-première les nouveaux épisodes du tube jeunesse Euphoria. Mettant en vedette la célèbre actrice Zendaya, l’histoire nous présente Rue Bennett, une jeune femme qui vient de sortir d’une cure de désintoxication pour toxicomanie et tombe dans le plus pur amour lorsqu’elle rencontre Jules (Hunter Schafer), un jeune transgenre qui vient de déménager. en ville. Entre les thèmes de la violence, de la drogue, du sexe et plus encore, tous les personnages traversent des situations qui les amènent à se connecter les uns aux autres et à eux-mêmes, que ce soit à partir d’une situation heureuse ou tragique.

Quelques semaines après avoir partagé le teaser et la date de première, la chaîne de télévision a dévoilé le trailer officiel de la deuxième saison de la série. Rue a rechuté dans la drogue, mais il semble que ce ne sera pas le seul de ses problèmes : maintenant elle en vend aussi. D’autre part, on observe que l’adolescente continue d’assister aux réunions d’aide aux toxicomanes dans ses efforts pour rester sobre et garder le contact avec Ali (Colman Domingo), un homme qu’elle a rencontré lors de ces réunions et essaie de la conduire sur une meilleure chemin.

De plus, dans ce train plein d’émotions, le protagoniste revoit Jules, après leur brève rencontre le soir de Noël comme on le voit dans les spéciaux lancés en décembre 2020 et janvier de cette année. En raison des restrictions dues à la pandémie de COVID-19, la production d’Euphoria a dû reporter le tournage de la nouvelle saison ; Et au milieu de l’année dernière, les deux épisodes ont été filmés qui ont servi de pont entre les deux versements.

Dans le premier, Rue est la vedette d’une longue conversation avec Ali et presque tout l’épisode a été tourné dans une séquence tournée dans une cafétéria. Pendant ce temps, la seconde plonge dans les sentiments les plus profonds de Jules, qui assiste à une séance de thérapie pour partager ce qui l’a le plus affectée récemment et comment elle s’est vue grandir en tant que personne trans. Ce dernier montrait les deux personnages réunis, bien que le moment tant attendu était assez sombre. Peut-on les voir rire et s’amuser à nouveau ? Il ne reste plus qu’à attendre la suite attendue.

Le réalisateur et scénariste Sam Levinson a créé Euphoria pour la télévision américaine d’après une série israélienne du même nom. Le premier épisode a été diffusé le 16 juin 2019 et a attiré des milliers de téléspectateurs à travers le monde tout au long de sa saison diffusée sur HBO. Cette fois, chaque chapitre de la fiction peut également être vu via la plateforme HBO Max, disponible en Amérique latine depuis juin de cette année.

Une grande partie de l’essor qu’a connu cette production télévisuelle du genre jeunesse était due à la performance exceptionnelle de Zendaya dans le rôle de Rue Bennett, de scènes très dures de jeu devant les caméras, à des dialogues amusants qui ont établi un lien très étroit entre le personnage fictif et les téléspectateurs. En 2020, la star de Spider-Man a également remporté l’Emmy de la meilleure actrice dans une série dramatique, s’imposant comme la plus jeune artiste à obtenir cette reconnaissance à Hollywood.

Source : Infobae