HBO aligne la reprise d’une autre série classique

HBO serait en train de développer un renouveau de Six Feet Under, bien qu’il n’ait pas encore été officiellement commandé. Des sources proches du réseau ont déclaré à Deadline que le projet était exploré lentement et « prudemment », mais les fans sont néanmoins déjà excités. D’autres pensent que la fin de la série a déjà fonctionné telle qu’elle était et n’a besoin d’aucune suite.

Six Feet Under a été créé par Alan Ball, qui n’écrira apparemment pas ce renouveau en perspective. La série s’est déroulée de 2001 à 2005 sur HBO avec un total de cinq saisons, et elle n’a gagné en estime que depuis qu’elle n’est plus diffusée. C’est peut-être pourquoi HBO explore la possibilité de le faire revivre, mais on ne sait pas quelles mesures ont été prises jusqu’à présent. Il n’y aurait pas d’écrivain et aucun concept ferme pour l’histoire en place, mais un script a été commandé.

Six Feet Under concernait la famille Fisher, qui exploitait un salon funéraire à Los Angeles, en Californie. L’émission a exploré leur vie personnelle, y compris le drame familial, la romance et les allées et venues entre amis, le tout dans le contexte d’un travail quotidien morbide.

Notamment, l’émission mettait en vedette Michael C. Hall dans le rôle de David Fisher, l’un des deux frères à hériter du salon funéraire de Nate Fisher (Richard Jenkins) lorsqu’il est décédé au début de la série. Hall joue actuellement dans un autre renouveau réussi – Dexter: New Blood. Le Dexter original a été diffusé à peu près en même temps que Six Feet Under, donc la vue d’un renouveau réussi a peut-être aidé à faire de cette idée une réalité.

Six Feet Under était une véritable production d’ensemble, cependant, et il n’est pas clair si tout ou partie des acteurs principaux sont impatients de revenir. En plus de Hall, l’émission mettait en vedette Peter Krause, Jeremy Sisto, Frances Conroy, Lauren Ambrose, Freddy Rodriguez, Mathew St. Patrick et Rachel Griffiths.

L’un des commentaires publics les plus récents sur un éventuel renouveau de Six Feet Under est venu du président de l’époque de WarnerMedia Entertainment, Bob Greenblatt. Il a déclaré à Deadline: « J’adorerais ça. Je viens de mettre deux des affiches d’art clés dans mon bureau dans l’immeuble de bureaux de Santa Monica HBO, et je suis tellement fier de ce spectacle. Je ne pense pas que ce soit un spectacle cela reviendra probablement car beaucoup de gens sont partis vers d’autres choses, mais j’adore travailler dans cette entreprise après avoir vécu cette expérience merveilleuse. Cela a cimenté en moi en tant que jeune cadre, comment une entreprise devrait être gérée et comment une relation de talent devrait se produire . Ce fut l’expérience la plus satisfaisante que j’ai probablement jamais eue dans ce domaine, certainement en tant que producteur. J’ai essayé de l’imiter à Showtime, je continue d’essayer de l’imiter dans tous les endroits où je suis allé. «

Jusqu’à présent, HBO n’a pas commenté publiquement les informations faisant état d’une reprise. L’original Six Feet Under est maintenant diffusé sur HBO Max.