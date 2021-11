HBO annonce de nouveaux documents sur Alanis Morissette, DMX, Juice WRLD et plus

HBO a annoncé la nouvelle liste de films de sa série « Music Box », comprenant des documentaires sur Alanis Morissette, DMX, Kenny G, Juice WRLD et Robert Stigwood, l’homme derrière la fièvre du samedi soir. Le premier, Jagged, a été réalisé par Alison Klayman et se concentre sur la sortie du premier album de Morissette en 1995, Jagged Little Pill; il débute le 18 novembre à 20 h HE. Découvrez la bande-annonce ci-dessous.

En septembre, Morissette a publié une déclaration expliquant pourquoi, malgré son implication initiale, elle ne ferait pas la promotion ou n’assisterait à aucun événement en faveur du film, déclarant : « Ce n’était pas l’histoire que j’ai accepté de raconter. Je suis assis ici en train de ressentir le plein impact d’avoir fait confiance à quelqu’un qui ne méritait pas qu’on lui fasse confiance. Morissette a réédité Jagged Little Pill pour son 25e anniversaire l’année dernière; l’album a été adapté pour la scène et a fait ses débuts à Broadway en 2019.

HBO diffusera de nouveaux films de la série chaque semaine jusqu’en décembre, notamment : DMX : Don’t Try To Understanding (25 novembre), Listening to Kenny G (2 décembre), Mr. Saturday Night (9 décembre) et Juice WRLD : Dans l’abîme (16 décembre). Le premier documentaire « Music Box », Woodstock 99 : Peace, Love and Rage, a été diffusé en juillet.

Découvrez l’épisode d’Alanis Morissette de la série de vidéos « Critical Breakthroughs » de Pitchfork.