HBO annonce les dates de sortie des documents DMX et Juice WRLD

HBO a officiellement dévoilé les dates de sortie de ses prochains documentaires de la série Music Box mettant l’accent sur les artistes décédés DMX et Jus WRLD.

DMX : Don’t Try to Understanding est prévu pour une sortie le 25 novembre et suit DMX après sa sortie de prison en 2019 :

« DMX: Don’t Try To Understanding (25 novembre), réalisé par Christopher Frierson, se concentre sur une année dans la vie du rappeur Earl « DMX » Simmons alors qu’il sort de prison début 2019 et tente de reconstruire sa carrière dans le l’industrie de la musique et renouer avec la famille et les fans. Se déroulant dans un style cinéma vérité et avec un accès sans entrave, le film témoigne d’un homme en quête de réinvention et de rédemption, s’efforçant de rester fidèle à lui-même tout en rétablissant ses rôles de père, d’artiste et d’icône.

Juice WRLD : Into the Abbys sera présenté en première le 16 décembre et promet un regard « intime » sur l’artiste tragiquement disparu :

« JUICE WRLD: Into The Abyss » (16 décembre), réalisé par Tommy Oliver, est une exploration intime et souvent révélatrice de la vie et de la carrière bien trop courte du rappeur prolifique Juice WRLD, racontée principalement en vérité, son prolifique la musique et ses freestyles. Un récit dynamique et en temps réel du natif de Chicago qui se dirigeait déjà vers la célébrité et la suprématie en streaming à l’âge de 18 ans grâce à son succès « Lucid Dreams », le film comprend une multitude de séquences inédites, de la musique inédite et des dizaines d’interviews de l’industrie qui détaillent les luttes de Juice WRLD pour naviguer dans son ascension fulgurante vers la gloire, sa consommation de drogue et ses problèmes de santé mentale.

En avril 2020, la mère de Juice, Carmela Wallace, a annoncé la création du Live Free 999 Fund, qui recevra un soutien supplémentaire via Grade A et Interscope Records. Le Live Free 999 Fund honorera l’héritage de son fils en soutenant les jeunes dans leurs combats et en le faisant avec amour, joie et honnêteté émotionnelle.

En mai dernier, les labels ont célébré le troisième anniversaire de Juice WRLD Au revoir et bon débarras avec une réédition spéciale de l’album comprenant deux nouvelles chansons, « 734 » et le très attendu « Lucid Dreams Remix » avec Lil Uzi Vert. Goodbye est l’une des œuvres les plus emblématiques de l’artiste acclamé par la critique et culturellement adoré. Il est sorti en mai 2018 et a rapidement distingué Juice WRLD pour ses paroles introspectives au sommet de sa production mélodique, lançant son ascension rapide vers la célébrité mondiale.

Écoutez le meilleur de Juice WRLD sur Apple Music et Spotify.