HBO annule la comédie bien-aimée

HBO n’avancera pas avec une troisième saison de la série de skateboard à succès de Crystal Moselle. Le réseau a officiellement annulé mardi Betty après seulement deux saisons, a rapporté Variety. La nouvelle est arrivée un peu plus d’un mois après la fin de la deuxième saison de la série à la mi-juillet et alors que les fans espéraient un renouvellement de la saison 3. Le motif de la décision d’annulation n’a pas été fourni.

Dans un communiqué, HBO a confirmé : “Nous n’irons pas de l’avant avec une troisième saison de Betty”. Le motif de la décision d’annulation n’a pas été fourni. HBO a ajouté qu’ils étaient “très reconnaissants pour la collaboration avec Crystal et notre incroyable casting – leur exploration intrépide du monde de la culture skate de New York restera un bel emblème d’amitié et de communauté”.

Basé sur Skate Kitchen, le film acclamé par la critique de Moselle en 2018, Betty a suivi un groupe diversifié de skateuses alors qu’elles naviguaient dans le monde du skate à prédominance masculine. Réalisé par Moselle, qui est également co-producteur exécutif, Betty met en vedette Dede Lovelace dans Janay, Kabrina Adams dans Honeybear, Nina Moran dans Kirt, Ajani Russell dans Indigo et Rachelle Vinberg dans Camille. Caleb Eberhardt, Katerina Tannenbaum, Reza Nader, Alexander Cooper, CJ Ortiz, Brenn Lorenzo, Jules Lorenzo, Raekwon Haynes, Karim Callender Abdul, Noa Fisher, Kai Espion Monroe, Lil Dre, Andrew Darnell, Robl ? Ali, Isabel Palma, Rad Pereir,a et Moises Acevedo sont apparus dans des rôles récurrents.

Betty a initialement été créée sur HBO en mai 2020 et a reçu un ramassage de la saison 2 en juin de la même année. La saison 2, qui servira désormais de dernière saison, a débuté le 11 juin 2021 et s’est terminée le 16 juillet. La série a reçu des critiques élogieuses, Betty ayant actuellement un score d’audience de 80 % sur Rotten Tomatoes et un tomatemètre frais de 98 %. score des critiques, qui ont surnommé Betty « opportune et urgente mais simultanément, selon le style de Moselle, rêveuse et fantaisiste », selon la revue Pajiba de Roxana Hadadi, qui a ajouté, « il y a un avantage pour ces jeunes femmes et un défi à la façon dont elles fonctionnent, mais cette férocité ne protège pas la fragilité, mais la tendresse.” Robyn Bahr du Hollywood Reporter a qualifié le spectacle de “magnifiquement et inconsciemment queer, resid[ing] quelque part sur le spectre entre le matriarcat et l’été sans fin.”

Au milieu des nouvelles d’annulation, de nombreux fans de la série ont réagi sous le choc, avec une personne tweetant : “J’ai vraiment aimé [Betty]. J’attendais chaque épisode avec impatience. Ce casting va tellement me manquer !” Tous les épisodes de Betty sont disponibles sur HBO.