HBO dévoile la bande-annonce de la saison 2 d’Euphoria

Récemment, la célèbre plateforme de Hbo a publié la bande-annonce de la deuxième saison d’Euphoria où l’on peut voir Zendaya tout à fait différent, puisqu’il devient une personne qui vend des substances non légales.

C’est vrai, HBO a lancé le bande annonce d’Euphoria saison 2, la célèbre série mettant en vedette la belle actrice Zendaya, il a également été annoncé que le projet arrivera le 9 janvier.

Après un certain temps d’attente, HBO a enfin sorti la bande-annonce d’Euphoria saison 2, série mettant en vedette Zendaya, où ils montrent « Rue » qui commencera à faire du trafic, bien qu’elle continuera à assister aux réunions de soutien pour adlects, le protagoniste coïncidera avec « Ali ».

Dans l’avant-première de la série, Jules s’est interrogé sur le sentiment que quelque chose lui est caché, il est également révélé que Cassie, un rôle joué par Sydney Sweeney, semble sortir avec Nate, un personnage joué par Jacob Elordi.

Et c’est qu’en juillet dernier, on a appris le retour de la série saison 2, puisque l’ancienne fille de Disney s’est rendue sur les réseaux sociaux pour partager un aperçu de son personnage, où Rue regarde Juls depuis le couloir de l’école, cette scène est apparu dans la bande-annonce attendue.

Il convient de noter que dans la bande-annonce, Rue continue d’assister à leurs réunions, cependant, son attachement à Jules est quelque chose qu’elle ne peut pas cacher, car dans la bande-annonce le protagoniste mentionne :

Quand je l’ai rencontrée, je suis tombé amoureux tout de suite ». D’un autre côté, Juls interroge Rus sur sa rechute dans la toxicomanie.

D’autre part, il est important de noter que la série implique Nika King, Eric Dane, Angus Cloud, Algee Smith, Maude Apatow, Javon Walton, Storm Reid et Austin Abrams, mais dans la deuxième saison Dominic Fike, Minka Kelly et Demetrius rejoint. .

De plus, la série est créée, écrite et réalisée par Sam Levinson et pour être vrai, elle a été bien accueillie depuis la première de sa première saison.

La série Euphoria parle de Rue et d’un groupe d’adolescents du secondaire confrontés à leurs problèmes de substances interdites, de relations et de coups.

Comme vous vous en souvenez peut-être, la production de la deuxième saison a été retardée en raison de la situation pandémique, HBO a donc publié deux épisodes spéciaux.

En raison de la popularité que la belle actrice a atteint à 25 ans, elle compte plus de 115 millions de followers sur son compte Instagram officiel.

Dans son profil, il a partagé les projets qu’il a réalisés en 2021, ainsi que les événements auxquels il a participé.

Cependant, récemment, l’actrice Zendaya s’est tournée vers son profil social pour partager l’aperçu de la deuxième saison d’Euphoria, une série qui sera diffusée le 9 janvier 2022 via la célèbre plateforme HBO, alors les internautes attendent avec vous avec impatience la sortie de les nouveaux chapitres.