HBO, Disney + et Amazon Prime Video en avant-première le week-end

A cette occasion, nous vous ferons connaître toutes les premières des différents plates-formes d’animations pour tout ce week-end, comme dans Netflix, HBO, Amazon Prime Video et Disney +, alors continuez à lire.

Une semaine de plus est sur le point de se terminer, et c’est pourquoi nous avons mentionné la série et les films en avant-première sur Netflix, HBO, Amazon Prime Vidéo Oui Disney+ à regarder le week-end du 13 août 2021.

Nous avons finalement atteint le week-end cependant, cette fois avec une canicule extrêmement forte, donc sans aucun doute le meilleur plan pour ces jours est de les passer le plus frais possible.

Et quoi de mieux qu’à la maison, car maintenant que les cas d’infections se multiplient, la vérité est qu’il vaut mieux prendre soin de soi que de s’exposer.

Donc, rester à la maison en profitant des nouvelles publiées par les principales plateformes de streaming est l’une des options préférées.

Alors pour faciliter votre recherche, nous annoncerons les premières de nouveaux films et séries sur Netflix, HBO, Amazon Prime Video et Disney Plus à regarder le week-end du 13 août 2021.

Netflix

Chasseur de monstres : légendes de guilde, le film d’animation original de la plateforme basé sur la célèbre saga de jeux vidéo Capcom dont l’intrigue raconte l’histoire d’Aiden, un jeune chasseur débutant qui souhaite devenir un chasseur de renom.

Le Royaume, un thriller politique avec Diego Peretti dont l’intrigue suit Emilio Vázquez Pena, candidat pasteur à la vice-présidence de la République, dont le colistier est brutalement assassiné lors de la cérémonie de clôture de la campagne.

Nouvelle saveur de cerise, une mini-série t3rror mettant en vedette Rosa Salazar qui raconte l’histoire de Lisa Nova, une cinéaste en herbe à Los Angeles des années 90 qui se lance dans un voyage de vengeance surnaturelle qui devient incontrôlable, dérivant dans une spirale psychédélique de s3x0, de magie et de vengeance.

HBO

Deuxième saison de Fille des étoiles, série DC avec Brec Bassinger qui raconte l’histoire de Courtney Whitmore, une jeune femme qui, après avoir repris la canne de Starman, devra apprendre à contrôler le pouvoir qu’elle détient désormais, sous l’œil vigilant de son beau-père.

Amazon Prime Vidéo

Toute la saga de Reconstruction d’Evangelion composé des films Evangelion 1.0 : You Are (Not) Alone, Evangelion 2.0 : You Can (Not) Advance, Evangelion 3.0 : You Can (Not) Redo et Evangelion 3.0 + 1.0 : Thrice Upon a Time, ce dernier étant sorti en exclusivité sur la plateforme.

Disney Plus

Que ce passerait-il si…? (Et qu’est-ce qui se passerait si …?), une série d’animation anthologique dans laquelle chaque épisode raconte diverses histoires où un simple geste peut provoquer toute une chronologie alternative dans l’univers cinématographique Marvel.

Stuber express, un film mettant en vedette Dave Bautista et Kumail Nanjiani qui raconte comment la vie paisible d’un chauffeur Uber est perturbée lorsqu’un flic infiltré monte dans sa voiture pour poursuivre un criminel à travers la ville.

“Collection d’anciens” de Star Wars à la plateforme, avec des contenus tels que Star Wars : The Clone Wars (série de dessins animés de Tartakovski), la série Ewoks and Droids ou les deux films Ewok classiques, L’Aventure des Ewoks et La Bataille de la planète des Ewoks. Pure nostalgie !