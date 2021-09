HBO fixe la date de la première de la saison 11 ⋆ 10z viral

Curb Your Enthusiasm a une date de retour !

La série comique primée aux Emmy® et aux Golden Globes, avec Larry David, revient pour sa onzième saison en dix épisodes le dimanche 24 octobre (de 22 h 40 à 23 h 20 HE/PT), avec de nouveaux épisodes diffusés les dimanches suivants à 10 h. :30 h HE.

Comme indiqué précédemment, la cinquième et dernière saison d’Insecure sera diffusée à 22 heures, donc HBO Sundays ressemblera à ce qui suit :

– Succession

– Peu sûr

– Calme ton enthousiasme

Une bonne soirée télé, non ?

Débutant à l’origine sur HBO en 2001 et présentant 100 épisodes à ce jour, la série bien-aimée met en vedette le co-créateur de Seinfeld David comme une version exagérée de lui-même dans une représentation impitoyable mais ironique de sa vie fictive.

La série met également en vedette Susie Essman (Broad City), Jeff Garlin (The Goldbergs), Cheryl Hines (Suburgatory), JB Smoove (Mapleworth Murders), Ted Danson (The Good Place) et Richard Lewis (Anything But Love).

« La série comique continue de prouver à quel point des détails apparemment insignifiants de la vie quotidienne – une tasse de café froid, une chemise tachée, une brosse à dents manquante – peuvent précipiter une chaîne d’événements catastrophique », selon HBO.

Pour garder le récit spontané, la série est tournée sans script et les acteurs reçoivent des contours de scène et improvisent des lignes au fur et à mesure.

La nouvelle du renouvellement de la saison 11 a été révélée il y a plus d’un an.

“La saison dernière a puisé dans l’air du temps d’une manière si inconfortablement délicieuse”, a déclaré Amy Gravitt, vice-présidente de la programmation de HBO, dans un communiqué.

“Larry est déjà occupé à écrire, et nous avons hâte de voir ce qu’il nous réserve.”

David a ajouté: «Croyez-moi, je suis aussi contrarié que vous à ce sujet. Un jour, je ne peux qu’espérer que HBO reviendra à la raison et m’accordera l’annulation que je mérite tant.

La série continue de se réinventer, mais il est surprenant que nous ayons une autre saison si peu de temps après la précédente.

Il y a eu trois ans entre la saison 9 et la saison 10, et six entre le 8 et le 9.

Que pensez-vous du retour ?

Découvrez la bande-annonce ci-dessous.

