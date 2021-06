HBO Head Honcho clarifie ce qui se passe avec toutes les retombées de Game Of Thrones

Phew! D’accord, je pense que nous pouvons tous voir à quel point ce serait beaucoup à mâcher à la fois si HBO essayait de tout filmer, n’est-ce pas ? Il est préférable de diffuser ces choses de toute façon, afin que toutes les équipes créatives et tous les membres du réseau qui essaient de superviser toutes ces émissions possibles puissent avoir l’espace pour bien le faire, sans avoir à penser à ce que l’autre spin-off de Game of Thrones là-bas fait.

Pour l’instant, je pense que la plupart des fans se contenteront d’en savoir plus sur House of the Dragon au fur et à mesure que les nouvelles seront disponibles, mais si vous avez besoin de plus à regarder maintenant, jetez un œil à notre guide de la télévision de l’été 2021 !