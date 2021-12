L’histoire suivante contient des spoilers de la finale de la série « Insecure ».

« Je sais que ce n’est pas encore fait et qu’il y a encore un long chemin à parcourir, mais je continue de penser à tout ce qu’il a fallu pour arriver ici », a déclaré Issa (Issa Rae) dans la finale de la série « Insecure’s ». « Douter de moi-même, faire des allers-retours sur ce que je voulais, avoir peur de perdre mon temps et avoir l’air stupide au cas où rien de tout cela ne fonctionnerait.

« Et puis j’ai réalisé que tout était dans ma tête », poursuit-elle avec une clarté palpable. « Personne ne doutait de moi à part moi. Je devais croire que ça marcherait pour que ça marche.

« Alors, tu crois que ça va marcher ? » Lawrence (Jay Ellis) lui demande alors. Elle répond : « Je suis d’accord pour le découvrir. »

Cette conversation en couches – dans laquelle Issa fait référence à la fois à son entreprise et à sa relation avec Lawrence – est un moment de cri à la télévision, écrit par le co-créateur et star Issa Rae et réalisé par le showrunner Prentice Penny. Les fans de la série ont attendu des années d’arguments tendus et de tendres réconciliations pour voir si le couple s’entendrait un jour suffisamment pour que cela fonctionne. Et il s’avère qu’ils le peuvent, mais pas sans une certaine croissance.

« Ils savent tous les deux que ce qu’ils ont est si rare, et ils étaient prêts à continuer d’essayer jusqu’à ce que ce soit le bon moment pour eux deux d’être ensemble », a déclaré Jay Ellis du duo. Le Times s’est entretenu avec Ellis sur le tournage des grandes révélations de la finale, en apprenant des erreurs de son personnage et en affrontant des fans qui ne font toujours pas partie de l’équipe Lawrence.

Lawrence et Issa sont en fin de partie après tout. Quand avez-vous découvert?

A la table finale, lisez. Je ne l’ai pas vu venir, c’est sûr. Genre, ça n’arrivera pas après ce match push-and-shove [Lawrence and Nathan, played by Kendrick Sampson] eu [in Episode 9], et son départ avec [Nathan]. Dans mon esprit, Lawrence a fait ce qu’il était censé faire : il a dit ses sentiments et on dirait que ça ne va pas marcher. Mais au moins, il peut partir en disant qu’il a essayé. Pour moi, c’était le gâteau, si vous voulez.

Ensuite, vous arrivez à l’épisode 10 avec ces révélations. Découvrir cela avec tout le monde à table a lu, ce fut un moment très choquant mais satisfaisant pour moi. Lawrence n’était pas censé dépasser la saison 1, donc pour lui d’aller aussi loin avec le travail et l’enfant et la fille, et tout cela pour se réunir après tous ces hauts et bas que nous avons vu ce couple traverser … non seulement il a eu le gâteau, il a eu le glaçage, il a eu la glace, il a eu la petite figurine sur le dessus.

Entrons dans ces révélations. Issa appelle Lawrence le jour de son anniversaire, et il abandonne pratiquement ses parents pour décrocher à la première sonnerie.

Ouais, il n’attend pas. Je suis sûr qu’il a juste supposé qu’elle appelait pour dire joyeux anniversaire, mais il était vraiment excité de recevoir l’appel. Il y a ce respect et cet amour entre eux deux que si l’un d’eux avait besoin d’aide, si l’un d’eux appelait pour dire joyeux anniversaire ou voulait déjeuner, dîner, prendre un café – peu importe ce que c’est – ils vont arrêter ce qu’ils faites et prenez le temps d’avoir une conversation ou de prendre un appel. Dans ce cas, cela faisait une minute qu’ils ne s’étaient pas parlé, alors il voulait entendre ce qu’elle avait à dire.

Après un appel manqué, Issa et Lawrence se reconnectent dans son nouveau bureau.

Lorsque nous avons initialement lu le tableau, cette scène n’était pas là. Je me souviens d’être allé chez Issa et Prentice et je me suis dit : « J’ai l’impression que c’est un tel saut. Je veux les voir ensemble avant de voir ça. Nous avons attendu cinq saisons. Je veux savoir comment ils en sont arrivés au point d’être ensemble au mariage de Molly, même si je n’en ai qu’un aperçu. Je pense que tout le monde avait le même sentiment, y compris Issa, après l’avoir entendu à voix haute.

La dernière semaine de production a été folle, donc je n’ai vu cette scène que probablement 48 heures avant de la tourner. Prentice l’a couvert d’un tas d’angles différents; nous voulions tous les trois bien faire les choses et nous assurer que nous étions pleinement enfermés dans le dialogue, l’émotion, la physicalité.

Nous les avons vus avoir ces moments – la finale de la saison 2, ou [Season 4, Episode 8] où [they] avoir cette conversation incroyable – mais pour moi, cette scène était le point culminant de tout cela. Ils ont grandi, ils sont tous les deux vulnérables, ils savent tous les deux ce qu’ils veulent et ils n’en ont pas honte.

Lawrence (Jay Ellis) et Issa (Issa Rae) sont en effet un couple dans la finale de la série « Insecure ».

(Raymond Liu / HBO)

L’épisode saute d’un an au mariage de Molly, où Issa et Lawrence sont — surprise ! – encore ensemble.

Exactement. Cette scène dans son bureau ne vous amène pas nécessairement à croire qu’ils sont en fin de partie, n’est-ce pas ? Ce spectacle a fait un si bon travail de genre, la main gauche est ici pour vous distraire mais la main droite est vraiment l’histoire! J’ai moi-même craqué pour ça, plein de fois.

Les scénaristes n’arrêtaient pas de dire qu’ils savaient qu’il devait y avoir un mariage dans la finale, ils ne savaient tout simplement pas à qui cela allait être. Il faisait chaud quand nous avons tourné ce jour-là – je veux dire, chaud. Tout le monde était avec des mini fans et courait à l’ombre, mais c’était tellement beau. Et Yvonne a l’air tout droit sortie d’un conte de fées, tout simplement absolument magnifique et magnifique et gracieuse.

Ensuite, il avance rapidement jusqu’à l’anniversaire d’Issa, comme c’était le cas dans le pilote. Elle a une bague au doigt : sont-ils fiancés ou mariés ?

Je ne veux pas me tromper, mais [Lawrence’s son] Elijah a environ 5 ans dans cette scène, donc je pense que nous avons eu l’impression que c’était assez loin dans le futur où ils s’étaient peut-être mariés. C’était cette belle maison de Baldwin Hills, et ma co-vedette qui jouait Elijah adorait jouer avec le gâteau. Il était dans le chocolat tout le temps. Sa mère se tenait sur le côté, du genre : « S’il te plaît, ne le laisse pas avoir plus de chocolat. S’il te plaît, Seigneur, ne le laisse plus manger de glaçage. Il n’ira pas se coucher ce soir !

C’était aussi mon dernier jour de tournage. Yvonne et certains des gars sont arrivés quand j’ai enveloppé, et notre [assistant director Valerie Johnson] dit: «Et c’est une série sur Jay Ellis», et tout le monde commence à applaudir, à piétiner et à crier. J’avais l’impression de vivre une expérience hors du corps.

Quand nous avons commencé, j’étais le seul à avoir été un habitué d’une autre série auparavant. j’ai rejoint [“The Game”] dans son 100e épisode, j’étais le nouveau, et je me disais : « Hé, tu veux faire des répliques ? Vous voulez faire des scènes ensemble ? Ce casting était aimant et ouvert, mais ce que je ne comprenais pas alors que je fais maintenant, c’est qu’ils ont tous commencé ensemble et ont grandi ensemble.

En entrant dans « Insecure », je me souviens avoir pensé: « Je veux ce lien, cette communauté avec mes co-stars. » Tous les ensembles ne sont pas comme ça. Certaines personnes veulent juste se présenter, faire le travail et rentrer chez elles ; ils ne veulent pas d’amis, ils ne veulent pas savoir quand est ton anniversaire. Mais nous sommes tous venus et nous nous sommes engagés à être au service d’Issa et à être le navire à travers lequel l’histoire était racontée. Repartir avec des amitiés si étroites, aimantes et respectueuses est, pour moi, un tel témoignage du travail que nous avons accompli ensemble.

« Insecure » se termine avec Lawrence, Elijah et Issa dans leur maison de Baldwin Hills.

(Raymond Liu / HBO)

En repensant à votre travail sur cette émission, de quoi êtes-vous le plus fier ?

Je suis très fier de jouer quelqu’un que beaucoup de mes amis pensaient les représenter, quelqu’un qu’ils n’avaient jamais vu à l’écran auparavant. Il s’agit d’une histoire sur Molly et Issa à la fin de la journée, mais Lawrence a tout de même vécu un voyage de frustration et de dépression, de succès, de paternité et de coparentalité, le tout du point de vue d’un homme noir. En dehors de Gagner [played by Donald Glover] dans « Atlanta », je ne sais pas si nous avons déjà vu ce genre de conversations avec des hommes noirs. Et quand j’avais des amis qui m’appelaient et me disaient : « Hé mec, c’était juste moi la semaine dernière avec ma copine », je me disais que nous racontions des histoires qui se passent en ce moment en temps réel dans la vie des gens.

Comment jouer Lawrence vous a-t-il influencé en tant qu’interprète ?

Les gens pourraient penser qu’il était facile pour moi d’entrer dans Lawrence, mais c’était en fait le contraire. J’ai été terrifié à l’idée de jouer Lawrence pendant longtemps. Jusque-là, tout ce que j’avais testé, tout ce sur quoi j’avais travaillé, c’était de la comédie, de la comédie, de la comédie. Mec, je ne savais même pas que je pouvais être vulnérable avant Lawrence ! J’ai vraiment l’impression de m’être étiré, j’ai trouvé des choses que je ne savais pas qu’il y avait là-dedans et que j’ai pu apporter au travail et au personnage. J’ai l’impression d’être devenu tellement meilleur, que ce soit dans ma propre préparation ou en écoutant lorsque vous êtes dans une scène avec quelqu’un et que vous vous connectez. Il se passe tellement de choses dans l’espace blanc d’un script, entre les lignes, et j’ai tellement appris sur l’utilisation de cet espace pour compléter pleinement un personnage.

J’ai aussi beaucoup appris sur la communication de mes propres sentiments et émotions. Je ne savais pas que je ferais ce voyage avec Lawrence car il plonge vraiment profondément dans ses sentiments et comment il voit la virilité, les relations et les amitiés. Cela m’a fait réfléchir sur toutes ces choses ; cela m’a fait dire: « Je n’y ai jamais pensé, peut-être que je pourrais mieux communiquer, ou, peut-être que je me sens triste aujourd’hui, je devrais juste l’exprimer. » Il n’y avait pas d’autre choix que pour moi d’apprendre de ses erreurs et de tout ce qu’il traversait, et de voir comment cela pouvait affecter ma propre vie. Je serais stupide de ne pas m’en imprégner et de devenir un meilleur partenaire, père, fils, petit-fils, ami et collègue et toutes ces choses à cause de cela.

Personnellement, êtes-vous heureux que Lawrence et Issa se soient remis ensemble ?

Je suis. Je suis toujours heureux quand l’amour gagne. Je suis content qu’ils soient ensemble. Ce sont des âmes sœurs, tu sais ? À ce stade, il n’y a rien qui puisse les séparer, ils ont traversé des hauts et des bas. je retourne à [Season 4, Episode 8] et c’est comme, « C’est spécial. Nous voulons tous cela. Les choses arrivent et les gens ne fonctionnent pas parfois, mais aussi, parfois, il faut traverser un peu de saleté pour y arriver. Cela ne veut pas dire que ce n’est pas spécial, ou que ce n’est pas parfait à sa manière, ou que c’est mauvais pour vous ou que vous ne devriez pas le faire. Cela signifie simplement que vous avez dû apprendre quelques leçons pour y arriver, pour être capable de vous apprécier et de vous aimer d’une manière dont vous laissez aller le jugement. Je me sentirais vraiment triste et navré pour tous les deux s’ils n’essayaient pas au moins.

« C’est spécial, nous le voulons tous », déclare Jay Ellis d’Issa et Lawrence dans l’épisode mémorable de la saison 4 de « Insecure ».

(Merie W. Wallace / HBO)

J’aime que ce soit après qu’ils aient grandi tous les deux seuls.

Lawrence serait probablement toujours assis sur le canapé si Issa n’avait pas rompu avec lui, et je pense qu’Issa avait besoin de comprendre qui elle était parce qu’elle s’était perdue dans cette relation. Les deux ont dû traverser ce voyage individuellement pour se rendre compte qu’ils étaient avec la bonne personne, ils n’étaient tout simplement pas avec eux au bon moment parce qu’ils avaient chacun quelque chose à faire en grandissant.

Travailler avec Issa est probablement l’une des relations de travail les plus faciles que j’aie jamais eues en termes de connexion avec un autre acteur. C’est sans effort, et je suis super reconnaissant pour cela. Je pense que c’est parce qu’Issa donne tellement en tant qu’acteur et veut s’assurer que vous obtenez ce dont vous avez besoin d’elle, ce qui vous fait ensuite vous ouvrir et lui donner ce qu’elle recherche et ce dont elle a besoin. Il a donc été facile de se présenter et d’être Lawrence et de tomber amoureux d’Issa Dee tous les jours.

Des mots pour les fans de « Insecure » ​​qui n’ont pas exactement été l’équipe Lawrence ?

Je me suis tellement amusé à jouer un personnage que les gens détestaient et aimaient, puis détestaient à nouveau et puis enracinaient pour ! Je ressens vraiment ceci : si vous détestez Lawrence, alors j’ai fait mon travail. Si tu aimes Lawrence, alors j’ai fait mon travail. Si tu es au milieu et que tu n’as aucun sentiment pour Lawrence, alors je n’ai pas fait mon travail.

Et si, dimanche, ils ne peuvent toujours pas faire partie de l’équipe de Lawrence, tant pis pour eux. Lawrence Hive pour toujours, bébé !