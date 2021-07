HBO lancera trois séries animées basées sur “Game of Thrones”

in

La chaîne de télévision américaine HBO travaille à la production de trois séries d’animation potentielles, dont l’une annoncée depuis janvier, qui se déroulent dans l’univers fictif de la série populaire “Game of Thrones”, une adaptation du roman fantastique “Song of ice and fire ‘par George RR Martin, selon des informations divulguées au Hollywood Reporter.

Selon les sources citées, l’intrigue de l’un des trois projets se déroulerait dans l’« Empire d’or de Yi Ti », une civilisation fictive inspirée de la Chine impériale qui a réussi à se reconstruire après la Longue Nuit.

Actuellement, on sait peu de choses sur cette société, car dans le roman de Martin, il vit dans un territoire insulaire peu pertinent avec lequel il existe certaines relations commerciales.