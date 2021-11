HBO Max a accidentellement ajouté la version TV-14 de Birds of Prey

HBO a ajouté par erreur la version censurée de Birds of Prey (et l’émancipation fantastique de One Harley Quinn) à son service de streaming, mais a déclaré qu’il la remplacerait bientôt par la version R-rated, comme l’a rapporté CBR.

Ou… contrepoint. Nous avons une version du film qui est diffusée sur le câble de diffusion et la version non éditée du film pour le streaming qui est en place depuis un an (ce que le message original sur CBR a noté). Sera mis à jour sur Max. – Johanna Fuentes (@jfuentes) 27 novembre 2021

Johanna Fuentes, responsable des communications de la société mère de HBO, WarnerMedia, a confirmé qu’il existe deux versions du film : une version propre pour le câble de diffusion et une version non éditée pour le streaming. Fuentes note que les oiseaux de proie seront «mis à jour sur Max» et que seule la version non censurée sera affichée sur la plate-forme. Quant à savoir quand exactement cela se produira, un tweet de HBO Max révèle que la plate-forme n’a « aucune information » sur le moment où elle récupérera la version non éditée.

Comme le note CBR, la version non censurée était auparavant disponible sur HBO Max jusqu’à ce qu’elle quitte brièvement la plate-forme le 14 novembre. Depuis son retour, les téléspectateurs ont rapidement remarqué que malgré le fait qu’il soit classé R pour « dialogue suggestif, langage » et « violence », le film contient des jurons doublés et flous (via CBR). Il montre même Harley Quinn faisant des signes de paix avec ses deux mains, plutôt que de retourner l’oiseau.

Plus particulièrement, le film s’ouvre avec un avertissement qui se lit comme suit : « Ce film a été modifié comme suit par rapport à sa version originale : il a été modifié pour le contenu. » C’est le même message qui apparaît au début de la version TV-14 diffusée sur la TNT, comme rapporté par CBR.

Certains fans sont rapidement passés à la conclusion que HBO Max avait délibérément censuré le film, bien que HBO ait longtemps été considéré comme un réseau pour un contenu plus pointu. Cependant, HBO s’est attaché à certains de ses contenus dans le passé, comme lorsqu’il a supprimé des titres plus torrides comme Cathouse et Real Sex de HBO Go en 2018. Plus récemment, HBO Max a discrètement modifié l’affiche du film d’horreur classique The Evil Dead. . L’œuvre d’art, qui montre à l’origine un bras tendu sous l’eau et serrant une femme par la gorge, a été modifiée pour supprimer le bras de l’image.

The Verge a contacté WarnerMedia avec une demande de commentaire mais n’a pas eu de réponse immédiatement.