HBO Max a une bonne nouvelle juste à temps pour The Matrix Resurrections

Au moment du lancement de HBO Max, le domaine des services de streaming était déjà encombré. Même avec tout son contenu original, WarnerMedia savait que rivaliser avec Netflix, Hulu et Disney Plus allait être une bataille difficile. Mais HBO Max a quelque chose que les autres services n’ont pas : des premières de films le même jour. Tout au long de 2021, WarnerMedia a présenté tous ses plus grands films sur HBO Max le jour même de leur sortie en salles. Il reste encore une version majeure, puisque The Matrix Resurrections sortira le mercredi 22 décembre prochain. Pour célébrer, HBO Max a présenté une nouvelle offre à durée limitée.

Offre HBO Max : 49,99 $ pour quatre mois

À partir de maintenant et jusqu’au 22 décembre, les abonnés HBO Max nouveaux et anciens peuvent obtenir quatre mois de forfait sans publicité pour 49,99 $ en utilisant le code promotionnel. BONNET2021. Le plan sans publicité coûte généralement 14,99 $ par mois, ce qui signifie que vous économiserez 9,97 $ au cours des quatre prochains mois si vous profitez de cette offre. Après quatre mois, HBO Max commencera à vous facturer le prix standard.

La promotion comprend également un bonnet The Matrix Resurrections en édition limitée jusqu’à épuisement des stocks. Si vous hésitez encore à voir la suite, voici le synopsis officiel et la bande-annonce :

Dans deux réalités – la vie quotidienne et ce qui se cache derrière – Thomas (Keanu Reeves) devra à nouveau choisir de suivre le lapin blanc. Le choix, bien qu’illusion, est toujours le seul moyen d’entrer ou de sortir de la matrice, qui est plus dangereux que jamais.

De quoi parle Matrix Resurrections ?

Si vous avez vu la trilogie Matrix, vous ne savez peut-être pas comment ou pourquoi il y a soudainement un autre film. Malgré tous ses défauts, The Matrix Revolutions a conclu avec succès l’histoire qui a commencé en 1999 The Matrix. Il ne semblait pas qu’il y avait beaucoup de pierres non retournées.

Néanmoins, la cinéaste Lana Wachowski a retrouvé son chemin dans Matrix. Elle a réalisé, produit et écrit The Matrix Resurrections, qui, comme le titre l’indique, ramène Neo (Keanu Reeves) d’entre les morts. Trinity (Carrie-Anne Moss) et Niobe (Jada Pinkett-Smith) sont également de retour, mais ils seront rejoints par une nouvelle distribution tentaculaire. Yahya Abdul-Mateen II remplace Laurence Fishburne dans le rôle de Morpheus. Jonathan Groff n’est peut-être pas l’agent Smith, mais il semble également remplacer Hugo Weaving. Les bandes-annonces nous ont laissé beaucoup plus de questions que de réponses.

Les autres acteurs à bord de The Matrix Resurrections incluent Christina Ricci, Jessica Henwick, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas et Ellen Hollman. Le film sortira en salles et commencera simultanément à être diffusé sur HBO Max le mercredi 22 décembre.

Quoi d’autre à regarder sur HBO Max

Chaque mois, nous mettons à jour notre liste de toutes les nouvelles émissions et films sur HBO Max. Si vous profitez de l’offre et décidez de vous inscrire à HBO Max, voici quelques faits saillants pour décembre :

Le travail italien, Pas de pays pour les vieillards, The Truman Show | 1er décembre

Space Jam : un nouvel héritage | 2 décembre

Le dernier OG, saisons 1-3 | 4 décembre

Et juste comme ça…, Première de la saison 1 | 9 décembre

Stargirl de DC, saison 2 | 10 décembre

Succession, Finale de la saison 3 | 12 décembre

Station Eleven, Première de la saison 1 | 16 décembre

Les résurrections matricielles | 22 décembre

La brigade suicide | 23 décembre

Limitez votre enthousiasme, finale de la saison 11 | 26 décembre

Insecure, finale de la saison 5 | 26 décembre

Young Justice, Max Original Saison 4 Partie A | 30 décembre

Comment faire avec John Wilson, finale de la saison 2 | 31 décembre

Nous serons de retour avec toutes les nouveautés de janvier 2022 dans les semaines à venir.